11°
6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
River Plate
La Libertad Avanza
Boca Juniors
Gustavo Sáenz
mundial sub 20 chile 2025
Concejal de Metán
Narcotráfico
DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

Deportes

Tras la goleada a Newell´s al mando de Úbeda, sigue la preocupación en Boca por la salud de Russo

Ya son dos partidos los que el entrenador no está al mando del primer equipo.
Lunes, 06 de octubre de 2025 17:32
El director técnico de Boca, Miguel Angel Russo, mantiene en vilo a la dirigencia del "Xeneize" por el reposo domiciliario en el que permanece el entrenador tras ser internado y dado de alta hace dos semanas.

Si bien Russo fue dado de alta del sanatario Fleni donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valor altos de bilirrubina, en Boca aún preocupa el delicado estado de salud del entrenador que ha generado mensajes de apoyo y preocupación.

El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell's Old Boys en la noche del domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda.  

Boca aguarda por la evolución de su estado, que ha generado múltiples mensajes de apoyo y preocupación en el ambiente deportivo. La prioridad absoluta del club es la recuperación del entrenador, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.

