VIDEOS. María Becerra: “Tuve miedo de morirme y hoy tengo ataques de ansiedad”

María Becerra se emocionó al recordar todo lo que le tocó atravesar en los últimos meses, en los cuales sufrió dos embarazos ectópicos y llegó a estar al borde de la muerte.

"Después de todo lo que me pasó tuve mucho miedo de morirme. Tuve ataques de pánico, de ansiedad. Después de lo que me pasó, no hice terapia, me cuesta. No sé si me puedo sentar y hablar de lo que pasó porque siento ansiedad”, se sinceró la artista en declaraciones radiales.

Bastante emocionada, María reveló que le cuesta mucho abrir su corazón: “Me da mucha cosa llorar. Me cuesta contar mis cosas. Me cuesta un montón pedir ayuda. No me gusta molestar a los demás”.

“Cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y como cuando lográs salir de eso, ves la vida completamente diferente. Me empecé a tomar con más calma la vida en general. Aprendí a valorar mi salud, mi bienestar, mi familia”, aseguró la cantante.

“Cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, levantarme, ir al baño, cosas tan básicas, las valoras un montón”, destacó Becerra.