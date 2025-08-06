¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Aguas del Norte remata vehículos y equipamiento

La venta tendrá lugar este jueves 7 de agosto, desde las 10, en el predio Alto Molino. Lo recaudado servirá para aportar en la compra de 10 nuevos vehículos para fortalecer el servicio. 
Miércoles, 06 de agosto de 2025 19:35

Aguas del Norte realizará este jueves 7 de agosto un nuevo remate de parque automotor y equipamiento en desuso. Se trata del cuarto evento de estas características organizado por la empresa en los últimos dos años y medio.

El remate tendrá lugar a partir de las 10 en el predio Alto Molino, ubicado en calle Caseros al 2.600 de Salta Capital y lo recaudado se utilizará para sumar a los recursos con los que la empresa adquirirá 10 nuevos vehículos para fortalecer el servicio.

El lote prevé la subasta de dos camiones, siete camionetas, una grúa, motores y cuerpos de bombas, motobombas, chatarras de hierro, equipos informáticos y electrónicos, equipamientos de laboratorio, tanques, depósitos, caudalímetro y  accesorios de automotores.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, dijo que esta “es la cuarta subasta que podemos organizar desde que llegué a la empresa; esto nos permite ser más  eficientes con los recursos que administramos y gestionamos ya que, con lo recaudado y un aporte, podremos sumar 10 nuevos vehículos y continuar renovando la flota de camionetas de la empresa”.

En este sentido, el titular de Aguas del Norte destacó que con esta incorporación se llegará a la renovación del 50% de la flota de Aguas del Norte. “Cada vehículo que sumamos al servicio es una herramienta más que nos permite mejorar nuestra capacidad de respuesta”, dijo.

Además, destacó que gracias a los remates pudieron comprar no solo camiones cisterna y desobstructores, camionetas, motos, autos eléctricos (para reducir la huella de carbono de la empresa),  sino incluso camiones de transporte, mini excavadoras y grúas, lo que redujo considerablemente el gasto de la empresa en alquileres de este tipo de vehículos y maquinaria especial.

Asimismo, la renovación del parque llevó a una disminución de la cantidad de vehículos parados para reparaciones. “Cuando ingresé a la empresa teníamos 60 vehículos en nuestro taller por diferentes fallas; en cambio hoy no pasan de 4 o 5 que ingresan diariamente por problemas puntuales o mantenimiento”, señaló Jarsún.

Está previsto que el remate inicie el jueves a las 10 de la mañana en el predio Alto Molino, en Caseros al 2.600 Salta Capital. Asimismo, se informó que los interesados podrán visitar el lote a subastar hasta ese día a horas 9.30.

 

 

