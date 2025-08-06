Aguas del Norte remata vehículos y equipamiento

Aguas del Norte realizará este jueves 7 de agosto un nuevo remate de parque automotor y equipamiento en desuso. Se trata del cuarto evento de estas características organizado por la empresa en los últimos dos años y medio.

El remate tendrá lugar a partir de las 10 en el predio Alto Molino, ubicado en calle Caseros al 2.600 de Salta Capital y lo recaudado se utilizará para sumar a los recursos con los que la empresa adquirirá 10 nuevos vehículos para fortalecer el servicio.

El lote prevé la subasta de dos camiones, siete camionetas, una grúa, motores y cuerpos de bombas, motobombas, chatarras de hierro, equipos informáticos y electrónicos, equipamientos de laboratorio, tanques, depósitos, caudalímetro y accesorios de automotores.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, dijo que esta “es la cuarta subasta que podemos organizar desde que llegué a la empresa; esto nos permite ser más eficientes con los recursos que administramos y gestionamos ya que, con lo recaudado y un aporte, podremos sumar 10 nuevos vehículos y continuar renovando la flota de camionetas de la empresa”.

En este sentido, el titular de Aguas del Norte destacó que con esta incorporación se llegará a la renovación del 50% de la flota de Aguas del Norte. “Cada vehículo que sumamos al servicio es una herramienta más que nos permite mejorar nuestra capacidad de respuesta”, dijo.

Además, destacó que gracias a los remates pudieron comprar no solo camiones cisterna y desobstructores, camionetas, motos, autos eléctricos (para reducir la huella de carbono de la empresa), sino incluso camiones de transporte, mini excavadoras y grúas, lo que redujo considerablemente el gasto de la empresa en alquileres de este tipo de vehículos y maquinaria especial.

Asimismo, la renovación del parque llevó a una disminución de la cantidad de vehículos parados para reparaciones. “Cuando ingresé a la empresa teníamos 60 vehículos en nuestro taller por diferentes fallas; en cambio hoy no pasan de 4 o 5 que ingresan diariamente por problemas puntuales o mantenimiento”, señaló Jarsún.

Está previsto que el remate inicie el jueves a las 10 de la mañana en el predio Alto Molino, en Caseros al 2.600 Salta Capital. Asimismo, se informó que los interesados podrán visitar el lote a subastar hasta ese día a horas 9.30.