Murió Robert Redford: las mejores películas de una leyenda del cine

Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood, murió este 16 de septiembre a los 89 años en Utah, Estados Unidos. La noticia sacudió al mundo del cine quien despide a un actor que marcó una época y parte de un capítulo fundamental de la cultura cinematográfica.

¿Cuáles son sus principales películas y dónde verlas? En esta nota.

Butch Cassidy and the Sundance Kid(1969)

La cinta que catapultó a Redford a la fama mundial. Junto a Paul Newman, interpretó a un carismático forajido en esta mezcla de western y comedia que redefinió el género. Su personaje, el “Kid”, se convirtió en un emblema del actor.

Disponible en Disney+

The Sting(1973)

Nuevamente al lado de Paul Newman, Redford protagoniza esta historia de estafadores que ganó el Oscar a Mejor Película. Su mezcla de intriga, humor y química actoral la convirtió en un clásico que aún inspira thrillers contemporáneos.

Disponible en AppleTV+.

Todos los hombres del presidente(1976)

Interpretando al periodista Bob Woodward, Redford retrató el papel del periodismo en la caída de Richard Nixon tras el escándalo de Watergate. El filme es considerado uno de los mejores retratos de la prensa en el cine.

Disponible en AppleTV+.

Ordinary People(1980)

Su debut como director le valió el Oscar a Mejor Dirección. Una película íntima sobre el dolor familiar y la pérdida, que mostró la sensibilidad narrativa de Redford más allá de la actuación.

Disponible para alquiler en Prime Video.

Out of Africa(1985)

Al lado de Meryl Streep, dio vida a una de las historias románticas más recordadas del cine. Ganadora de siete Premios Óscar, la película consolidó a Redford como uno de los grandes intérpretes de la pantalla.

Disponible para alquiler en AppleTV+.

A River Runs Through It(1992)

Redford volvió a colocarse tras la cámara con esta poética historia sobre la familia, la naturaleza y el paso del tiempo. La película lanzó la carrera de Brad Pitt y reafirmó a Redford como un narrador visual delicado y profundo.

Disponible en Prime Video.

The Horse Whisperer(1998)

En este drama íntimo, no solo interpretó a un entrenador de caballos con la habilidad de sanar tanto animales como personas, también fue el director del filme. La película fue también uno de los primeros grandes papeles de Scarlett Johansson.

No disponible por el momento.

All Is Lost(2013)

En uno de sus trabajos más arriesgados, Redford encarnó a un navegante perdido en el océano. Con casi nulos diálogos, la cinta se convirtió en una demostración de su fuerza interpretativa en la última etapa de su carrera.

No disponible por el momento

Captain America: The Winter Soldier(2014)

En una sorprendente incursión en el universo Marvel, Redford interpretó a Alexander Pierce, alto mando de S.H.I.E.L.D. y antagonista de la historia. Su participación mostró que es una figura intergeneracional y que podía reinventarse dentro de la cultura pop.

Disponible en Disney+.

Dark Winds (2025)

Su última aparición fue un cameo de aproximadamente 30 segundos en esta serie. En el primer episodio de la tercera temporada, Redford aparece junto al escritor George R. R. Martin, con quien compartía la producción del proyecto, jugando ajedrez. El actor le dice: “George, todo el mundo te está esperando. Haz tu movimiento". Una broma dirigida a la interminable espera de los lectores de Canción de hielo y fuego,la saga que inspiró 'Juego de tronos', por el próximo libro.

No disponible por el momento