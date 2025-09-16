PUBLICIDAD

Salud Pública en Salta
Coronel Moldes
perros peregrinos
Gran Chaco Americano
Explotación sexual
Causa Jimena Salas
Crimen de Jimena Salas
Causa Jimena Salas
Champions League
Trata de personas
Policiales

Por la muerte del "Chino" Saavedra, suspendieron a cuatro efectivos de la Alcaidía

Javier Saavedra, principal imputado junto a sus hermanos por la muerte de Jimena Salas, fue encontrado sin vida en un baño del pabellón D de la Alcaidía. El inicio del juicio se pasó para el próximo 24 de septiembre.
Martes, 16 de septiembre de 2025 14:00
Cuatro efectivos del Departamento de Vigilancia y Tratamiento del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta (SPPS) fueron preventivamente suspendidos tras la muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra, principal imputado en la causa por el femicidio de Jimena Salas.

El hecho generó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que iniciaron de inmediato una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades institucionales dentro del SPPS.

Desde el organismo penitenciario informaron que se encuentran a disposición del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con todas las disposiciones necesarias para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de la pesquisa penal.

Por el momento, no se brindaron más detalles sobre las circunstancias de la muerte de Saavedra ni sobre las posibles responsabilidades de los efectivos suspendidos. La investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer si existieron irregularidades en el trato o custodia del imputado.

Ante el lamentable fallecimiento del detenido provincial alojado en el pabellón D, el Servicio Penitenciario de Salta expresa sus condolencias a familiares y allegados. El hecho se registró en la tarde de ayer. Se tomó conocimiento de la presencia de un interno herido en el baño por parte de otro penado del pabellón. Intervino el área de sanidad y se trasladó al paciente al hospital Señor del Milagro.


 

 

