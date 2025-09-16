PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
16 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Dólar en Salta
Copa Libertadores
Murió robert redford
Narcotráfico
Javier Milei y Karina Milei
COVID-19 Pandemia
Nancy Pazos
Bolivia
Daniela Celis
Marianela Mirra
Dólar en Salta
Copa Libertadores
Murió robert redford
Narcotráfico
Javier Milei y Karina Milei
COVID-19 Pandemia
Nancy Pazos
Bolivia
Daniela Celis
Marianela Mirra

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Crisis en Bolivia: ocho de cada diez camiones están parados por la falta de diésel

Más de 11.000 camiones permanecen inmovilizados en distintas regiones.
Martes, 16 de septiembre de 2025 20:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La crisis de abastecimiento de diésel en Bolivia llevó al borde del colapso al sector del transporte pesado y amenaza con paralizar las exportaciones, advirtió hoy lunes la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).

Según el presidente de la entidad, Oswaldo Barriga, 8 de cada 10 camiones se encuentran detenidos en filas que pueden extenderse hasta seis días para cargar combustible en las estaciones de servicio, lo que generó pérdidas estimadas en dos millones de dólares diarios.

Barriga expresó que más de 11.000 camiones permanecen inmovilizados en distintas regiones bolivianas a la espera de cargar combustible, lo cual repercute en el comercio exterior y en la cadena productiva nacional.

Recordó que hasta julio pasado las ventas externas del país cayeron en 500 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024, una tendencia que puede profundizarse por la crisis energética.

Ante esta situación, el dirigente solicitó al Gobierno “cumplir con su labor de garantizar combustible para todo el país”, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, Héctor Mercado, declaró a principios de este mes que el 90 por ciento de la flota de carga nacional e internacional se encontraba paralizada.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD