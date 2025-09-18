PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Actividad física
Siniestro vial
jimmy kimmel
Violencia
Marcos Ginocchio
plaza de la ex Palúdica
Agencia Provincial Salta Deportes
Camara de Diputados
Actividad física
Siniestro vial
jimmy kimmel
Violencia
Marcos Ginocchio
plaza de la ex Palúdica
Agencia Provincial Salta Deportes
Camara de Diputados

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

El dolor de Marcos Ginocchio por el nuevo parte médico de Thiago Medina

El salteño pidió que continúen orando por su amigo.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 10:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, expresó su dolor por el nuevo parte médico de su amigo Thiago Medina, quien continúa en terapia intensiva peleando por su vida tras sufrir un violento choque con su moto.

Este miércoles Daniela Celis dio a conocer las últimas novedades sobre la salud del ex GH y reveló que podría pasar nuevamente por el quirófano: “Como ya es de público conocimiento, en las últimas 24hs presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

Ante el nuevo pronóstico no tan favorable, el salteño utilizó sus redes sociales para seguir difundiendo la cadena de oraciones que inicio Celis. 

“Buen padre. Buen hermano. Buen amigo. Mucha fuerza para Thiaguito", escribió el ganador del reality de Telefe junto a una imagen de Thiago con sus dos hijas.

Y añadió: "Las oraciones y la Fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD