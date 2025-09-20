¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

día de los estudiantes
El gobierno de Javier Milei
Accidente fatal
Farándola
Siniestro vial
Elvis Presley
viruela de mono
Salta
Espectáculos

“El típico narcisista”: Sabrina Rojas y un nuevo palito para Griselda Siciliani y Luciano Castro

La actriz apuntó contra su ex pareja y luego culpó a los medios de comunicación por el tipo de réplicas sobre sus declaraciones.
Sabado, 20 de septiembre de 2025 19:25
Sabrina Rojas suele “tirar palitos” contra su ex pareja y padre de sus hijos, Luciano Castro, y su novia actual, la actriz Griselda Siciliani, incluso gran parte de sus indirectas con nombre y apellido tienen lugar en el ciclo que conduce, sin embargo acusó a la prensa de ser “los típicos narcisistas”.

Rojas no sólo acusó a Castro de varios hechos de infidelidad, sino que suele apuntar contra Siciliani por el mismo conflicto en reiteradas ocasiones, tal es así que en una entrevista a Álvaro Navia, el cómico se refirió a su mujer, Vanina Escudero: “No le quería decir nada porque ella estaba en pareja” y la conductora acotó: “¡Qué Siciliani que sos!”.

 

Pero al ser consultada, Rojas respondió: “Me mata porque es como el típico narcisista que da vuelta las cosas y te culpa, pero en realidad son los medios. Hago un programa diario hace un año y medio. A veces pasan dos meses que no nombro a nadie y no lo levantan, pero el día que hago un chiste al pasar es nota”.

“La obsesión la tienen los medios. Hablo mil pelotudeces en el programa y critico cosas con muchísima maldad y nada, pero el día que la nombré resonó como si hubiera dicho no sé qué”, continuó la modelo y concluyó sobre su ex vínculo: “No tengo más nada que sanar”.

