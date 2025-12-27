Hoy en El Carril se realizará la 4ª Feria Navideña

Por cuarto año consecutivo, los emprendedores locales contarán con un espacio para vender sus productos regionales y artesanales, en el marco de las compras por las Fiestas de Fin de Año.

Este sábado 27 de diciembre, en la Plaza San Martín, a partir de las 17, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria Navideña en El Carril, con una amplia variedad de propuestas: alimentos regionales, tejidos, accesorios navideños, marroquinería, artículos de decoración, librería, artesanías y juguetes, entre otros.

“Esta iniciativa permite generar un espacio de encuentro entre las familias y tiene como objetivo promover el desarrollo de emprendedores, productores y artesanos locales, además de fomentar el consumo local”, sostuvo el intendente Efraín Orosco.

La Feria Navideña se extenderá hasta horas de la noche, permitiendo a los vecinos recorrer todos los stands.