Maxi López: "Mi relación con Wanda es una seda"

Maxi López llegó a la Argentina para ver a sus hijos y para, presuntamente, participar en "MasterChef Celebrity", el reality de Telefe que conducirá Wanda Nara.

"Estoy feliz, disfrutando. Vengo porque el mayor de mis chicos tuvo una lesión importante, vengo al país para tratar de organizar la cirugía y visitar a los chicos", explicó el exfutbolista, que tiene tres hijos en común con Wanda Nara.

Al ser consultado por su participación en el programa, Maxi dijo que "en cuanto a lo laboral, todavía no hay nada. Quiero enfocarme estos días en la operación de Valentino. La última vez que vi a los chicos fue en enero, tengo ganas de verlos. Me tengo que juntar con los productores, pero no puedo confirmar nada".

"Pasa por optimizar el tiempo y estar con mis chicos. Tengo que ver cómo va a ser la próxima semana con la operación de Valentino, en base a eso voy a decidir", continuó.

Sobre su relación con su ex, Maxi dijo que "con Wanda hablo todos los días, pero no hablamos de esto. Vengo para estar con los nenes, pero no sé cuánto me quedaría en el país. En el cotidiano de Wanda no me meto. Yo me ocupo del cotidiano de los chicos, de lo otro me mantengo al margen. Las relaciones de ella, son de ella, puede hacer lo que quiera".

"Somos un equipo y nos acomodamos para estar bien. La relación con Wanda es una seda. Fueron muchos años turbulentos y quiero estar así más que nada por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años, lo más importante es que ellos estén bien. Algunas cosas me ha contado, espero que pueda solucionar sus cosas, yo la veo, está activa, está trabajando. De las parejas de ella no opino, que elija ella", cerró Maxi López.