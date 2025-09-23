Pasacalles en alusión a Los Piojos despertaron ilusión en Salta y Tucumán

En los últimos días aparecieron en calles de Salta y Tucumán pasacalles en alusión a Los Piojos ("No te sorprenda volverme a ver", es la frase de Morella), la banda de rock de El Palomar que marcó a toda una generación. Aunque el grupo volvió a tocar tras 15 años de separación, su regreso se interrumpió en junio pasado y actualmente sus integrantes continúan con proyectos solistas, la aparición de estos carteles reavivó el entusiasmo de los fanáticos.

"No te sorprenda verme aquí (volverme a ver)".

La expectativa se alimenta por el recuerdo de las dos visitas de Los Piojos a la capital salteña. La primera fue el 4 de agosto de 2001, cuando tocaron en el Centro Policial Sargento Suárez. Tres años más tarde, el 19 de septiembre de 2004, volvieron en el marco del Quilmes Rock en el estadio Delmi, que hasta hoy sigue siendo su última presentación en la ciudad.

Este cartel también apareció en Tucumán.

Mientras tanto, los seguidores tendrán una cita más cercana con la música vinculada a la historia de la banda: a fines de noviembre el histórico bajista Micky Rodríguez se presentará tanto en Salta como en Tucumán, en el marco de su carrera solista.