Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: “final de un ciclo”

Luego de dos años de relación, vacaciones compartidas y un romance que floreció frente a las cámaras, Marcelo Tinelli anunció el fin de su vínculo con Milett Figueroa. Lo hizo en vivo durante la segunda emisión de su programa “Estamos de paso”, en la pantalla de Carnaval Stream, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a sus compañeros de trabajo.

“Nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, expresó Tinelli por primera vez de manera pública. El presentador aclaró que la ruptura se produjo en buenos términos: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, que este es mi programa”, remarcó.

El conductor subrayó que no existen conflictos entre ambos y destacó el afecto que mantiene por la modelo. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”. Tinelli se mostró agradecido por el período compartido y enfatizó la importancia de una despedida cordial: “Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”.

En su declaración, Tinelli también se refirió a la familia de Figueroa y a la comunidad peruana. “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, señaló. Y elogió a su expareja: “Es una mina divina. Me ha dado dos años hermosos de mi vida, me ha regalado dos años hermosos de su vida y yo creo que también a ella”. Asimismo, confirmó que por ahora la decisión es definitiva: “La vida dirá. Uno no sabe cómo puede terminar, pero hoy es definitivo. Ella es una muy buena novia, una muy buena mujer”.

La pareja, que en los últimos meses había despertado gran interés en la prensa argentina y peruana, se conoció en el ámbito televisivo. Tinelli describió la separación como el cierre de “un ciclo muy, pero muy lindo”. “Gracias amor, realmente, por todo lo que me has dado en todo momento”, concluyó el conductor en una despedida marcada por el respeto y el afecto mutuo.

A principios de septiembre, Milett Figueroa había celebrado dos años de amor con Tinelli y, al regresar al país después de dos meses, había negado los rumores de ruptura ante las cámaras de LAM (América TV). “Estuve trabajando, con la familia. Muy feliz, contenta”, había dicho con una sonrisa. Y sobre su relación con el presentador aclaró entonces: “Siempre se especulan cosas, entonces prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa. Estamos muy bien, felizmente, si no no estaría aquí”.

Consultada por posibles planes de convivencia o boda, había respondido: “Queremos disfrutar. No tenemos apuro de nada la verdad”. Y sobre el arreglo cotidiano con Tinelli, agregó: “Vivimos cada uno en su casa. ¿Por qué nos apuramos tanto? Se están apurando tanto, ayer cumplimos dos años, pero hay que disfrutar”.