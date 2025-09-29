Premios Martín Fierro de Televisión 2025: todo lo que tenés que saber del premio más importante de la TV de Argentina

inicia sesión o regístrate.
Este lunes, desde las 21 horas, se entregarán los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, en una ceremonia que se realizará en el Hotel Hilton y será transmitida en vivo por Telefe. La conducción estará a cargo de Santiago del Moro, mientras que el desfile de famosos por la alfombra roja comenzará a las 19.
La gala busca destacar lo mejor de la producción televisiva del último año, retomando el espíritu inicial del galardón creado por APTRA, que bajo la presidencia de Luis Ventura amplió sus categorías hacia otros rubros en los últimos años.
Las producciones más nominadas
La ficción “Margarita” (Telefe) es la más nominada de la noche con 9 candidaturas. Compite en Actriz protagonista de ficción (Isabel Macedo), Revelación (Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg), Actriz de reparto (Julia Calvo), Actor de reparto (Rafael Ferro), Autor/Guionista (Leandro Calderone y Cris Morena) y Director (Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari).
En segundo lugar aparece “Iosi, el espía arrepentido” (ElTrece), con 6 nominaciones, incluyendo Actriz protagonista de ficción (Natalia Oreiro), Actor de reparto (Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi), Autor/Guionista (Sebastián Borensztein y equipo) y Director (Daniel Burman y Sebastián Borensztein).
También destacan con 4 nominaciones “Bake Off Famosos” (Telefe) en las categorías Big Show, Jurados, Producción Integral y Dirección de No Ficción, y “El Encargado” (ElTrece), que compite con figuras como Guillermo Francella y Gabriel Goity como actores protagónicos, además de reconocimientos a guion y dirección.
Categorías y nominados destacados
Reality
-
Cantando 2024 – América
-
Gran Hermano 2024 – Telefe
-
Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Jurados
-
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
-
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
-
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – ElTrece
Interés General
-
La Noche de Mirtha – ElTrece
-
Nara que ver – El Nueve
-
Susana Giménez – Telefe
Noticiero Nocturno
-
América Noticias – América
-
Telefe Noticias – Telefe
-
Telenoche – ElTrece
Labor periodística femenina
-
Carolina Amoroso – Telenoche – ElTrece
-
Soledad Larghi – América Noticias – América
-
Romina Manguel – Opinión Pública – El Nueve
-
Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe
Labor periodística masculina
-
Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe
-
Nelson Castro – Telenoche – ElTrece
-
Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve
Ficción
-
El Encargado – ElTrece
-
El Método – El Nueve
-
Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
-
Margarita – Telefe
Magazine
-
A la Barbarossa – Telefe
-
Cortá por Lozano – Telefe
-
DDM – América
-
Mañanísima – ElTrece
Big Show
-
Bake Off Famosos – Telefe
-
La noche perfecta – ElTrece
-
Noche al Dente – América
Labor en conducción femenina
-
Pamela David – Desayuno Americano – América
-
Mariana Fabbiani – DDM – América
-
Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe
-
Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe
-
Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe
-
Juana Viale – Almorzando con Juana – ElTrece
Labor en conducción masculina
-
Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – ElTrece
-
Iván de Pineda – Escape Perfecto / Iván de viaje – Telefe
-
Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe
-
Guido Kaczka – Los 8 Escalones – ElTrece
Panelista
-
Luis Bremer – A la tarde – América
-
Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve
-
David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve
-
Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe
Entretenimiento
-
¡Ahora Caigo! – ElTrece
-
Escape Perfecto – Telefe
-
Los 8 Escalones – ElTrece
Cronista / Movilero
-
Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe
-
Cecilia Insinga – Arriba Argentinos / Mediodía Noticias – ElTrece
-
Oliver Quiroz – A la tarde – América
-
Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe
Humorístico
-
Bendita – El Nueve
-
Pares de comedia – NET
-
Pasó en América – América
Actor protagonista de ficción
-
Guillermo Francella – El Encargado – ElTrece
-
Gabriel Goity – El Encargado – ElTrece
-
Benjamín Vicuña – Terapia Alternativa – ElTrece
Actriz protagonista de ficción
-
Isabel Macedo – Margarita – Telefe
-
Natalia Oreiro – Santa Evita / Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
-
Carla Peterson – Terapia Alternativa – ElTrece
Periodístico
-
A la tarde – América
-
GPS – América
-
LAM – América
Producción Integral
-
Bake Off Famosos – Telefe
-
Survivor, Expedición Robinson – Telefe
-
Telenueve Central – El Nueve
Gastronomía
-
Ariel en su salsa – Telefe
-
Comer para creer – América
-
Qué mañana! – El Nueve
Revelación
-
Lola Abraldes – Margarita – Telefe
-
Mora Bianchi – Margarita – Telefe
-
Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe
Labor humorística
-
Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – TV Pública
-
Peto Menahem – La Noche Perfecta – ElTrece
-
Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe
Musical
-
La Peña de Morfi – Telefe
-
Pasión de Sábado – América
-
Planeta 9 – El Nueve
Noticiero diurno
-
Arriba Argentinos – ElTrece
-
El Noticiero de la Gente – Telefe
-
Telenueve al Mediodía – El Nueve
Deportivo
-
Carburando – ElTrece
-
Conmebol Libertadores – Telefe
-
Copa América – Telefe
-
Juegos Olímpicos París 2024 – TV Pública
Branded Content
-
El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi – Telefe
-
Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe
-
Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe
Aviso publicitario
-
Contexto argentino – Mercado Libre – Agencia Gut
-
Felicitá – Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América
-
Historias argentinas – Renault – Agencia Publicis
-
Ver Netflix – Netflix – Agencia Isla
Actriz de reparto
-
Julia Calvo – Margarita – Telefe
-
Romina Gaetani – Buenos chicos – ElTrece
-
Verónica Llinás – El fin del amor – ElTrece
Actor de reparto
-
Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
-
Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
-
Rafael Ferro – Margarita – Telefe
Cultural / educativo
-
Argentina de Película – América
-
Proyecto Tierras – Telefe
-
Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
-
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
-
Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita – Telefe
-
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y equipo – El Encargado – ElTrece
Viajes / Turismo
-
Iván de viaje – Telefe
-
Resto del Mundo – ElTrece
-
Tenés que ir – El Nueve
Programa de Servicio
-
ADN Buena Salud – TV Pública
-
BA Emergencias – El Nueve
-
Intelexis Mujer – NET
Director
-
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe
-
Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
-
Mariano Cohn y Gastón Duprat – El Encargado y Terapia Alternativa – ElTrece
Director de No Ficción
-
Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América
-
Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe
-
Ramiro Vicente – Telefe Noticias – Telefe
-
Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe