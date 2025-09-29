Disney anunció la secuela de “Los Simpson”: cuándo se estrena

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Disney sorprendió a todos con un importante anuncio que rápidamente se viralizó en redes sociales: la secuela de la película de Los Simpsons. A dos décadas del estreno del primer film, la serie creada por Matt Groening vuelve a la pantalla grande.

El póster del nuevo proyecto mostraba una mano del color amarillo que caracteriza al personaje de Homero, agarrando una de las típicas donas glaseadas que come en Springfield.

“Homero regresa por una segunda ración”, indicaba la imagen difundida por la productora 20th Century Studios.

La primera película fue un éxito en cines y recaudo un total de 536 millones de dólares en taquilla mundial, posicionándose como una de las mejores películas animadas en la historia.