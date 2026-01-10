Criosho Music propone una relectura íntima de temas "nocheros"

Hoy, a las 20 horas, Criosho Music se presentará en la Usina Cultural de Salta, con un concierto en vivo al aire libre en el marco de la presentación oficial del álbum Nochero's Lo-Fi. El espectáculo, encabezado por Pablo Quijano junto a músicos invitados, propone una relectura íntima y contemporánea de algunos temas del repertorio clásico de Los Nocheros, abordados desde otra estética, que combina sensibilidad sonora, minimalismo y una mirada artística actual.

Nochero's Lo-Fi es el segundo álbum de Criosho Music y plantea un nuevo modo de habitar estas canciones, trasladándolas a un universo sonoro más calmo, introspectivo y contemporáneo.

El disco está compuesto por 10 canciones, entre las que se destacan: Me enamoré de una zamba, Tu amor es todo, Entre el cielo y la tierra, y La yapa, entre otros clásicos, resignificados para nuevos oídos y nuevos momentos.

El evento tendrá lugar en una de las salas de Juramento y España, con entrada libre y gratuita, y está pensado como una invitación a redescubrir el folclore argentino desde nuevos lenguajes artísticos, en un contexto cultural abierto y para toda la familia.

Ritmos tradicionales y modernos

Criosho Music es una banda de folclore argentino contemporáneo con base en Salta. El proyecto propone una relectura actual de la música de raíz, combinando ritmos tradicionales del norte argentino con arreglos modernos, lenguajes contemporáneos y una fuerte identidad sonora y visual.

Su obra se expresa a través de discos conceptuales y presentaciones en vivo que pueden adaptarse a distintos formatos: banda, set lo-fi, conciertos escénicos o colaboraciones con otros ensambles. El eje está siempre en la canción, el pulso y la emoción.

Criosho Music está liderado artísticamente por el artista salteño Pablo Quijano, productor, compositor y director musical. Desde Salta, Pablo desarrolla una mirada profunda sobre el folclore argentino, integrando tradición y exploración contemporánea. Su trabajo define el sonido y la identidad artística de la banda.

La vivencia

Radicado en Virginia, Estados Unidos, desde hace más de veinte años, el salteño Matías Giménez convirtió su emprendimiento gastronómico en una experiencia cultural que une cocina, música y raíces. Busca llevar el folclore argentino a nuevos escenarios, traducido y reinterpretado por voces de todo el mundo, sin perder la esencia del norte. Hace un par de meses, el proyecto se presentó oficialmente en Salta, el lugar donde todo comenzó.

"Yo tengo una compañía gastronómica, hacemos catering para eventos. Y por el 2018, se me ocurre incluir música instrumental. Entonces hablé con un amigo de años, Pablo Ávila -Pablo Quijano-. Él se encargó del proyecto. Le dije necesito música instrumental original. Y se puso el laburo al hombro. Me entrega 10 canciones prototipo y me encantaron. Y ahí nace la idea de meternos en este proyecto", dijo Giménez.

Del castellano al inglés

"Pablo hacía las canciones en español, las traducía con el Google al inglés y yo agarraba esas traducciones y les ponía más o menos la jerga local de acá para que lleguen más. Pablo buscaba la voz indicada para cada tema.

Cuando se le consultó porqué una zamba o una chacarera en inglés, simplemento respondió "Porque soy salteño, yo amo el folclore con toda mi alma. En mi familia, mi viejo y mi abuelo eran porteños, entonces crecí escuchando tango de fondo cuando era chico. Mi viejo era de Azul, ya falleció... Se mudó a Salta, y en Salta trabajó como mozo, tuvo restaurantes y ahí ya me involucró en la gastronomía, pero él siempre estuvo cantando. Con un tío mío, armaron un grupo... Y en las guitarreadas, cantaba, y yo estaba al lado de él, al lado de los músicos. Así como somos en Salta. Yo era changuito, y ahí estaba prendido y siempre rodeado de músicos, siempre".