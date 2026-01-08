Daniel Cuevas: un presente de festivales y nuevos proyectos

Daniel Cuevas atraviesa un momento clave de su carrera artística, con presentaciones en los principales festivales del país y nuevos desafíos como solista. Con un extenso recorrido en el folclore -desde sus inicios en el recordado conjunto Vale 4, pasando por el dúo Tucanychaya, hasta su actual etapa solista-, el músico salteño combina experiencia, vigencia y proyección.

Días atrás, Cuevas se presentó en el Festival de Reconquista, en Santa Fe, donde fue una de las figuras centrales de la grilla "Vengo de cantar el día 2 en el Festival de Reconquista, donde fuimos distinguidos por el intendente y el pueblo, siendo el número fuerte del viernes a la noche", relató.

La agenda continúa con una convocatoria de alto perfil: Abel Pintos lo invitó a participar del escenario mayor del Festival de Jesús María, en una guitarreada especial prevista para este sábado "Me invitó Abel Pintos a cantar al escenario mayor de Jesús María, en lo que él tiene planeado como una guitarreada", contó Cuevas, quien compartirá escena con otros músicos invitados y cerrará la propuesta con tres canciones.

Sobre ese reencuentro artístico, el salteño destacó: "Es un verdadero orgullo, un placer que él siga haciendo parte de mi vida artística y que me convoque para una noche que ya prácticamente tiene las entradas agotadas".

Tras su paso por Córdoba, Cuevas regresará a la provincia para presentarse con banda completa en distintos festivales. Entre ellos se destaca el Festival de los Valles Calchaquíes, en la localidad de San Carlos, donde volverá a subir al escenario el próximo viernes 16. "Tengo la suerte de haber hecho la zamba que representa al festival y el año pasado nos dieron la distinción de revelación", recordó.

En aquella edición, el grupo debió extender su actuación por la imposibilidad de otro artista de llegar al predio. "Nos tocó hacer un show de tres horas esperando para ver si podía cruzar el río y al final no llegó; la gente se comportó muy generosamente y el municipio nos terminó dando el premio", señaló.

El proyecto artístico actual incluye una banda integrada por músicos de trayectoria y jóvenes talentos de distintos puntos de la provincia. "Gracias a Dios tengo la suerte de tener hoy a mi lado a maestros del folclore que todavía me marcan el camino con tanta experiencia y talento", expresó Cuevas.

Además de los festivales en San Carlos, El Carril y Chicoana, el músico confirmó gestiones para presentarse en Cafayate, Angastaco y otros escenarios de los Valles Calchaquíes. En paralelo, ya proyecta un nuevo trabajo discográfico. "La idea es seguir trabajando de la mano de Abel Pintos, que ha sido el productor de este primer disco, y empezar este año a trabajar en uno nuevo", adelantó.

El material incluirá canciones nuevas, composiciones ya conocidas por el público y colaboraciones. "Vamos a empezar a grabar algunas canciones nuevas y otras clásicas de letra y música mía, y hacer colaboraciones con artistas muy importantes", afirmó.

Con una agenda intensa y nuevos proyectos en marcha, Cuevas sintetizó su objetivo artístico: "Seguir defendiendo la música, la poesía y la cultura de Salta y el canto, por todos los escenarios donde el destino nos lleve". Una definición que resume el camino de uno de los compositores más destacados del folclore joven argentino.

Retornando a la noche de Jesús María, junto a Abel Pintos agregó "La idea de él es que cantar un par de temas en una versión guitarriada con el dúo santiagueño Orellana-Luca; después un tema con el hijo de Elpidio Herrera; otro tema con Matías Rojas, que es sobrino de Jorge; y tres temas conmigo (también subirá el bandoneonista Juan Manuel Alzogaray) para cerrar la idea original.

"Sin dudas que estoy feliz con todo el proyecto desde que tomé la decisión de seguir como solista mi carrera artística. Cuento con un banda extraordinaria, sobre todo por el binemio de Alzogaray, y Pascual Toledo, en el bombo, dos músicos con amplio reconocimiento nacional, quer son claros legendarios de nuestro folclore, dos grandes maestros, y mejores personas. Gracias a Dios tengo la suerte de que hoy estén a mi lado marcándome el camino, aportándome su talento, sabiduría y experiencia. Después, en violín cuento con Lucas Javier, de Tartagal; y Joaquín Enriquez. La primera guitarra la interpreta Elio Cruz, de Cerrillos; mientras mi primo Maxi Arce se encarga del bajo. Además, Martín Villa, de Campo Santo, colabora en voces y guitarra rítmica. En San Carlos se sumará Rafael Carrasco, en percusión", aseveró Cuevas.