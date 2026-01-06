Los Nocheros abrirán la grilla de salteños en Jesús María 2026

El Festival de Jesús María es uno de los eventos de folclore y jineteada más importantes del territorio nacional y ya tiene su grilla para festejar su cumpleaños número 60. La edición 2026 se llevará a cabo desde mañana hasta el 18 de enero. La apertura oficial será el viernes 9. Como cada año, el festival contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda Latinoamérica. La cartelera contará con 11 artistas de nuestra provincia, donde se destacan: Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, y Jorge Rojas.

Los Nocheros se presentarán el sábado 10, en una noche con promesa de buena música. "Los hombres de negro" cuentan con gran convocatoria en esa provincia, y seguramente ahora no será la excepción. El grupo supo conquistar a generaciones con su inigualable música y carisma. Los Nocheros, reconocidos como una de las bandas más emblemáticas del país, ofrecerán un espectáculo único en esa ciudad "Prometemos una noche llena de recuerdos, emoción y nostalgia", aseguró Rubén Ehizaguirre.

Los seguidores del grupo podrán disfrutar de un recorrido musical que abarca sus grandes éxitos.

El domingo 11 será el turno de Christian Herrera, un artista que hizo furor en las últimas temporadas. Su música, profundamente enraizada en las raíces del Chaco salteño, logra emocionar y hacer vibrar a la multitud. Con bombos, guitarras resonando con fuerza, violines que evocan el paisaje norteño y un carisma indiscutible, Herrera se consolidó como una de las grandes figuras del folclore argentino actual. El reconocimiento obtenido en Cosquín 2025 no hace más que reafirmar el impacto de su música y el legado que continúa construyendo dentro del cancionero popular.

El ascendente solista Juan Fuentes actuará el martes 13 en Jesús María. "Hoy nada me desespera, disfruto el día a día, lógicamente que también me trazo metas y objetivos, pero no pongo fecha de vencimiento. Soy consciente que debo apostar con trabajo, esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Es la profesión que elegí como forma de vida, solo me interesa cantar, y siempre alcanzar una excelente comunición con la gente", aseveró el cantante Juan Fuentes.

Una de las canciones que más apego alcanzó entre sus seguidores fue "Luna llena". Juan Fuentes, con su tonada, su humildad, su templanza, invitó a disfrutar de un tema dulce y lleno de emoción. Es el primer corte del disco. El tema fue compuesto por el propio Fuentes, junto a Dito Reschinga y Juan Blas Caballero. La producción estuvo a cargo de Caballero y Andrés Giménez. En la letra se describe parte de su infancia, el acercamiento al arte y en particular a la música, que se dio a través de su madre bailarina. Los sueños de un niño que descubre su pasión y la toma como forma de expresión, como lenguaje.

Con la sencillez y la nobleza propia de quien crece fuera de las grandes ciudades y con el Pilcomayo "clavado" en el pecho, Lucio "Indio" Rojas continúa afianzándose en su carrera como solista y dejando huellas en su ya larga trayectoria musical. Se presentará el jueves 15.

"Estaré eternamente agradecido de haber crecido en el Chaco salteño. Creo que la crianza de nuestros viejos nos dio el temple y la voluntad para que hoy podamos disfrutar lo que nos está pasando. Hubo etapas difíciles, pero hoy lo estamos disfrutando a pleno. El sentimiento por nuestra tierra, no tiene precio".

Uno de los abanderados

Los salteños serán los principales protagonistas el viernes 16, con el Chaqueño Palavecino como abanderado; además actuarán Las Voces de Orán, Cabales, y Canto 4.

El Chaqueño cuenta con más de 20 discos editados y es uno de los artistas más convocantes del país y referente de la música popular argentina. Artista multipremiado, ganador de un Grammy, Premios Gardel, Chayero de Oro en La Rioja, el Camín de Oro en Cosquín y un reconocimiento de la Unesco por conservar las raíces, entre otros.

"La verdad que siempre es una alegría regresar a Jesús María, la gente es la única responsable que yo pueda mantenerme en el circuito, ellos me eligieron y jamás me soltaron la mano, siempre seré un agradecido de la vida, el público fue incondicional y eso está presente cada día en mi mente", aseguró el folclorista de Rancho El Ñato.

Momento emotivo

Un momento especial vivirán los actuales integrantes de Las Voces de Orán: Ricardo Córdoba, René Gerardo Mocho Flores y Nicolás Verón. Este año la pérdida de Federico Córdoba marcó fuerte en el mencionado conjunto salteño.

Jorge Rojas será la atracción central de la velada del sábado 17, donde también estarán los chicos de Guitarreros.

La grilla

Jueves 8 de enero: Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastoruti, Decime Chango, y Bien Argentino.

Viernes 9: Los Palmeras, Q'Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Dj Fer Palacio.

Sábado 10: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Santy2, Mati Rojas, y Jesús María lodging.

Domingo 11: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Lunes 12: Los Tekis, La T y la M, K' Personajes, Diableros Jujeños, Kepiano, Ceibo.

Martes 13: Sergio Galleguillo, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15: Soledad Pastorutti, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Sábado 17: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, Desakata2, Flor Paz, Simón Aguirre.