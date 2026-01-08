VIDEO. Se suspendió la primera noche del Festival de Jesús María por el mal tiempo

La esperada apertura de la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María quedó suspendida este jueves a causa de las condiciones climáticas adversas que azotan la región.

La intensa lluvia caída desde primeras horas de la mañana obligó a la Comisión Organizadora a cancelar todas las actividades artísticas programadas para la noche inaugural, afectando a artistas como Jairo, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Los Nombradores del Alba, Decime Chango y Bien Argentino, entre otros.

Desde la organización, encabezada por Juan López, se explicó en conferencia de prensa que la decisión se tomó “mientras no se moje la técnica de piso del escenario”, además de priorizar la seguridad del público.

La entrada correspondiente a esta jornada no será válida para ninguna otra fecha del festival; quienes la adquirieron pueden solicitar su devolución según el canal de pago empleado.

Solo dos actividades fueron reprogramadas para el viernes 9 de enero: el Desfile Unión de los Pueblos, con concentración a las 15:30 horas y arribo al Anfiteatro José Hernández a las 17:30, y el acto inaugural con la presencia de abanderados y la actuación de Destino San Javier a las 21 horas. El resto de los shows previstos para este jueves no serán reprogramados.

El clima había generado desde temprano dudas sobre el inicio del festival, que cada enero convoca a miles de espectadores de todo el país.

El campo de doma del festival de Jesús María se inundó durante la lluvia de este jueves. Foto: captura de video.

El intendente de Jesús María, Federico Zárate, había señalado que “no está bueno que la gente venga a mojarse”, haciendo hincapié en la importancia de la seguridad para la experiencia del público.

La decisión altera el cronograma original de una de las celebraciones folclóricas y culturales más importantes del verano argentino, con fuerte impacto económico local y gran expectativa por la presencia de artistas de diversos géneros durante las jornadas siguientes.