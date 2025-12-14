Mateo Arias exhibe su talento en el folclore

Mateo Arias es un prodigio del folclore argentino, un joven talento que comenzó su viaje musical a la temprana edad de 7 años, en 2011. Con el paso del tiempo, ha forjado una carrera brillante, ganándose un lugar destacado en los escenarios más emblemáticos del norte argentino, donde su voz resuena con la fuerza y la emoción de nuestras tradiciones.

Con algunos artistas

A lo largo de su trayectoria, Mateo no solo ha acumulado experiencias, sino que ha tenido el honor de compartir el escenario con grandes figuras de la música folclórica, como su ídolo de la infancia, Dalmiro Cuellar, en 2024. En 2025, en pleno carnaval, se unió a la aclamada banda Los Tekis para regalar una inolvidable presentación en la Ciudad Cultural, dejando claro que su arte no conoce fronteras.

En todo el país

Hoy, a sus 21 años, Mateo sigue conquistando corazones en todo el país, manteniendo una presencia vibrante tanto en las redes sociales como en sus presentaciones en vivo. Su pasión por la música y su amor por las tradiciones argentinas lo llevan a llevar la esencia de nuestra tierra a cada rincón, donde su voz nunca deja de sorprender y emocionar. Sin dudas, estamos ante una de las promesas más grandes del folclore nacional, cuyo talento y dedicación seguirán marcando huella en la historia de nuestra música. Ahora, adelantó que tiene varios compromisos para la temporada de verano.

En sus redes sociales cuenta con varios videoclips y todo su material oficial, incluyendo álbums, canciones y shows en vivo.