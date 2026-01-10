Amarres, rituales y chats: el nuevo escándalo que envuelve a Morena Rial

Una nueva polémica rodea a Morena Rial tras la difusión de supuestos chats y testimonios que la vinculan con una tarotista a la que habría recurrido durante varios años.

La hija de Jorge Rial le habría pedido distintos trabajos espirituales, entre ellos amarres amorosos, rituales para conseguir trabajo y hechizos relacionados con el dinero y el embarazo.

De acuerdo informó LAM, la tarotista en cuestión es Ailuz, quien se presenta como “hechicera y tarotista natural” y mantuvo una relación con Morena entre 2021 y 2025. La periodista Pilar Smith aseguró haberse contactado con ella, quien le habría contado que algunos pedidos los aceptaba y otros no, ya que los consideraba “más oscuros”.

Rituales para que Morena trabajara en televisión

Entre los encargos más “light”, mencionó rituales con velas para que Morena pudiera trabajar en televisión, incluso con la intención de ingresar a proyectos vinculados a Marcelo Tinelli.

Sin embargo, el foco de la revelación estuvo puesto en los amarres y rituales personales, ya que según Smith, Morena habría solicitado trabajos para quedar embarazada, algo que, siempre según la tarotista, finalmente ocurrió, y también rituales para influir en sus relaciones sentimentales.

Además, se habló de endulzamientos dirigidos a su padre, Jorge Rial, con el objetivo de obtener ayuda económica o propiedades, lo que generó fuerte repercusión mediática.

En el programa conducido por Ángel de Brito también se mostraron supuestas conversaciones entre Morena y Ailuz, donde se leen pedidos explícitos de “embarazo, plata y amarre” hacia un exnovio.