Espectáculos

VIDEO. Maxi López volvió a Argentina: "Creo que extrañé mucho a mi país"

El exfutbolista mostró en sus redes sociales sus días en Mar del Plata.
Sabado, 10 de enero de 2026 18:42
El exfutbolista Maxi López volvió a la Argentina y no ocultó su emoción por reencontrarse con sus raíces.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, López mostró el amanecer en Mar del Plata y dejó un mensaje cargado de nostalgia y afecto por el país: “La Feliz (MDQ). Qué lugar este. Creo que extrañé mucho a mi país”.

La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, que celebraron su regreso y destacaron el valor simbólico del mensaje. Instalado en la ciudad atlántica, el exfutbolista estará trabajando junto a un canal de streaming.

 

 

El retorno de Maxi López responde también a una agenda laboral intensa, que incluye su participación en MasterChef Celebrity y otros proyectos vinculados al mundo del entretenimiento. En distintas entrevistas, el López explicó que esta etapa lo encuentra motivado y con ganas de reconectarse con la Argentina, un deseo que, según dejó entrever, venía postergando desde hacía tiempo.

Más allá de las polémicas que rodearon sus decisiones familiares en las últimas semanas, el exfutbolista destacó que llegó al país “con el corazón lleno”, convencido de que este regreso era necesario a nivel personal.

