La contundente respuesta de Wanda Nara cuando le pidieron “la segunda” con Maxi López: “No..."

Wanda Nara encendió las redes sociales al promocionar su nueva línea de bikinis con imágenes sexys de ella luciendo las prendas. Rápidamente, la publicación se llenó de me gustas y comentarios hablando sobre su figura y los modelos que luce.

Sin embargo, uno de los comentarios que destacó entre los miles, fue en referencia a la amistad que mantiene con su ex pareja, Maxi López, que queda demostrado en la gran química y conexión que tienen en MasterChef Celebrity.

“Wanda haceme la segunda con Maxi”, escribió una usuaria junto a emojis de enamorados.

La conductora de Telefe decidió contestar el mensaje tirándole un palito a la China Suárez: “Está en pareja. Nunca Tatiana”.

De esta forma, Wanda no se prestó al juego de la usuaria, cuestionando las prácticas de “Tatiana”, apodo que le puso Martín Cirio a la actual pareja de Mauro Icardi.

Qué significa ser Tatiana

“Tatiana” es un término popularizado en Argentina por el streamer Martín Cirio, que refiere a una mujer que elige voluntariamente involucrarse con parejas ajenas y que, a menudo, no asume la responsabilidad de sus acciones.