Se levanta el telón a la décimo primera edición del "Festimiel"

Una gran expectativa se generó en torno a la XI edición del exitoso festival "Festimiel" de Metán, que se desarrollará hoy en la cancha de la Liga Metanense de Fútbol. El inicio está previsto para las 21.

El evento convocará a figuras como El Chaqueño Palavecino, Iván Ruiz, Chirettes, Dany Hoyos, Sacheros, Kijanoss y todo el cuarteto de Córdoba con la banda sensación del momento "Desakta2". También se presentarán academias y artistas metanenses como Ayllu, Canto Metanense y Luz Moreno, entre otros.

Gran fiesta familiar

Habrá un amplio despliegue de iluminación y sonido y un dispositivo de seguridad para que todos puedan disfrutar a pleno de una gran fiesta familiar.

El intendente José María Issa destacó la importancia de esta XI edición, la accesibilidad de las entradas y "la necesidad de seguir fomentando y promoviendo el arte, la cultura, la música y la danza como pilares de nuestra identidad".

"Nuestro Festimiel es encuentro, identidad y tradición. Una fiesta que nos une y que vuelve a poner a Metán en el centro de la escena cultural de la región", destacó Issa.

"Son tiempos difíciles"

"Será nuevamente una gran fiesta familiar. Son tiempos económicos muy difíciles y vamos a hacer un gran esfuerzo porque considero que tenemos que darle continuidad a nuestro festival y también darle una alegría, con este hermoso espectáculo, a los vecinos de Metán, a la gente de toda Salta y a los turistas que nos visitarán de otras provincias", destacó Issa.

En enero del año pasado la ciudad de Metán celebró con gran entusiasmo la décima edición del Festimiel, que convocó a más de 13.000 personas para disfrutar de un evento único que ya es una marca registrada en el sur de Salta.