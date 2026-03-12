Nafta sin freno en Salta: con otra suba en 7 días la premium ya superó los $2.000

Un jueves de aumentos. En siete días el combustible volvió a subir. El pasado 5 de marzo se registró el último incremento. Hoy los surtidores ya tuvieron nuevos precios. El litro de nafta súper pasó a venderse a $1901, mientras que la variedad premium Infinia alcanzó los $2013 por litro.

De esta manera, el combustible de mayor calidad superó por primera vez la barrera de los $2.000 en distintas estaciones de la capital provincial, marcando un nuevo escalón en la escalada de precios que se viene registrando en los últimos meses.

El incremento se suma a las subas registradas a comienzos de marzo. En esa actualización anterior, el litro de nafta súper había pasado de $1779 a $1810, mientras que la nafta premium Infinia se ubicaba en torno a los $1982 por litro, quedando muy cerca de quebrar el umbral de los $2.000.

En ese mismo cuadro de precios, el Infinia Diesel se comercializaba a $2089 por litro y el Diesel 500 a $1909. Por su parte, el GNC se mantenía en $868 el metro cúbico.

Desde el sector de expendedores señalaron que los aumentos registrados en las últimas semanas se mantienen dentro de lo que el mercado esperaba. Manuel Pérez, expresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, explicó que la evolución de los precios responde en gran medida al comportamiento del mercado internacional del petróleo.

El referente recordó que el crudo es un commodity cuyo valor depende de múltiples factores globales. En ese sentido, mencionó que en los últimos días el barril Brent, referencia internacional, llegó a ubicarse cerca de los 86 dólares.

A su vez, señaló que en Argentina funciona el llamado “barril criollo”, un mecanismo que fija un valor interno para el petróleo destinado al mercado local, generalmente ubicado entre los 60 y 70 dólares, con el objetivo de amortiguar el impacto de las variaciones internacionales.

Pérez también indicó que el escenario global se encuentra atravesado por tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, una región clave para la producción y el comercio mundial de petróleo. En ese contexto, consideró que resulta complejo anticipar con precisión cómo evolucionarán los precios en el corto plazo.

El dirigente recordó además que desde la conducción de YPF se mencionó en distintas oportunidades una estrategia de precios basada en un esquema de “pico y valle”, que busca amortiguar las variaciones del mercado internacional y evitar saltos bruscos en los valores que se trasladan al mercado interno.

Mientras tanto, el nuevo aumento vuelve a impactar en el presupuesto de los automovilistas y también en sectores vinculados al transporte, la logística y la distribución de mercaderías, donde el costo del combustible representa uno de los principales componentes de la estructura de gastos.

Los nuevos valores ya rigen en distintas estaciones de servicio de la capital salteña y se espera que progresivamente se repliquen en otros puntos de la provincia en los próximos días.