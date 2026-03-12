Milagro en Cafayate: tras ser arrastrados por el río y fueron rescatados por la Policía

Tres hombres que se desplazaban en un automóvil por la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 37, en cercanías del paraje Santa Bárbara, quedaron atrapados luego de que el río Las Conchas se desbordara.

Según trascendió, al intentar cruzar, la fuerte correntada arrastró el vehículo con sus ocupantes.

Ocurrió ayer en horas de la mañana. El conductor fue rescatado por los efectivos y bomberos voluntarios junto al vehículo, mientras que los otros dos hombres, de 26 y 34 años, que habían sido arrastrados aproximadamente 500 metros por la corriente, fueron localizados, asistidos y trasladados en ambulancia al hospital local con politraumatismo.

La Policía de Salta recomienda a la comunidad no cruzar ríos ni caminos inundados durante lluvias intensas y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

Fuente: Radio Salta