De la agresión al racismo, las expulsiones de Gran Hermano

Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena tras la expulsión de Carmiña Masi en la actual edición del reality. La participante fue apartada de la casa luego de lanzar insultos racistas contra su compañera Mavinga, un episodio que generó una fuerte reacción del público y reavivó el debate sobre los límites del juego.

El caso recordó otros momentos polémicos del programa, que a lo largo de sus distintas ediciones en Argentina tuvo varios participantes expulsados por violar las reglas establecidas por la producción.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la edición 2015. En aquella oportunidad, Brian Lanzelotta fue expulsado luego de agredir físicamente a Marian Farjat durante una discusión tras una fiesta dentro de la casa. El episodio fue considerado de extrema gravedad y el entonces conductor Jorge Rial ingresó personalmente al programa para comunicar la decisión de la producción.

Un año después, la edición 2016 volvió a generar polémica con dos expulsiones simultáneas. Marian Farjat y Dante Sendyk fueron sancionados luego de cruzar la medianera de la casa y pasar a la propiedad vecina, donde compartieron bebidas con otras personas. La producción consideró que la situación representaba una violación directa del reglamento y un riesgo para la seguridad de los participantes.

Esa misma temporada también tuvo otro episodio llamativo cuando Azul Carrizo abandonó la casa sin avisar a la producción. La participante explicó luego que se sentía superada por el clima de conflictos dentro del reality y denunció situaciones de hostilidad con otros concursantes. Tras su salida sin autorización, fue formalmente expulsada del programa.

En las ediciones más recientes, las expulsiones continuaron marcando momentos clave del reality. En 2022, Juliana Díaz fue eliminada luego de revelar información del exterior tras reingresar al programa mediante el repechaje. La participante cuestionó la decisión, aunque la producción sostuvo que había recibido advertencias previas.

Un caso similar ocurrió en 2023 con Isabel de Negri, quien también fue expulsada por comentar dentro de la casa datos sobre lo que sucedía afuera del reality, una de las reglas más estrictas del formato.

La edición 2025 sumó nuevos episodios. Keila Sosa fue apartada del juego luego de manifestar reiteradamente su deseo de abandonar la casa, lo que para la producción atentaba contra el desarrollo del programa. Más tarde, Jenifer Lauría y Luca Figurelli también fueron expulsados por compartir información del exterior tras regresar al juego mediante el repechaje.

El caso más reciente es el de Carmiña Masi, cuya expulsión se produjo luego de emitir comentarios racistas contra otra participante. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte reacción del público.

Ante la polémica, la producción decidió aplicar una sanción inmediata y comunicar su expulsión durante la gala. La medida fue interpretada como un mensaje claro sobre los límites dentro del reality y la necesidad de mantener reglas de convivencia basadas en el respeto.

A lo largo de sus distintas ediciones, Gran Hermano demostró que, más allá de las estrategias y conflictos propios del juego, existen normas que no pueden ser vulneradas dentro de la casa más vigilada del país.