VIDEO El misticismo como refugio: los oscuros pedidos de Morena Rial a su tarotista de confianza

En un escenario donde la intimidad suele quedar a merced de las redes y los programas de espectáculos, Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena por una historia que mezcla misticismo, creencias personales y una serie de pedidos íntimos que, según versiones periodísticas, habrían quedado registrados en mensajes privados.

La polémica no surgió de una declaración pública ni de una aparición televisiva, sino de la difusión de supuestos chats y del relato de una tarotista que aseguró haber mantenido un vínculo sostenido con la hija de Jorge Rial durante varios años. La información fue replicada inicialmente por Noticias Argentinas y luego amplificada en ciclos de alto rating dedicados al mundo del espectáculo.

Según esos informes, Morena habría recurrido de manera reiterada a trabajos espirituales con objetivos diversos. Entre ellos, se mencionan amarres amorosos, rituales para conseguir trabajo, pedidos vinculados al dinero y también prácticas relacionadas con el embarazo, un punto que concentró buena parte de la atención mediática.

El tema tomó mayor dimensión tras ser abordado en LAM, donde se identificó a la tarotista como Ailuz, una mujer que se presenta públicamente como practicante del tarot y de rituales espirituales. De acuerdo con lo expuesto en el programa, la relación entre ambas se habría extendido entre 2021 y 2025, con intercambios frecuentes y pedidos de distinta naturaleza.

La periodista Pilar Smith afirmó haber dialogado con la tarotista, quien le habría explicado que no todos los encargos eran aceptados. Según su versión, algunos pedidos fueron rechazados por considerarlos “más oscuros”, mientras que otros se encuadraban dentro de prácticas habituales del mundo esotérico.

Entre los trabajos considerados más “leves”, se mencionaron rituales con velas orientados a mejorar el plano laboral. Siempre según ese testimonio, Morena habría manifestado interés en conseguir oportunidades en televisión, incluso con la expectativa de participar en proyectos vinculados a Marcelo Tinelli, una figura clave del medio.

El foco más delicado del escándalo, sin embargo, estuvo puesto en los rituales personales. De acuerdo con lo relatado al aire, la joven habría solicitado trabajos espirituales para influir en relaciones sentimentales y también pedidos específicos relacionados con el embarazo, algo que la tarotista aseguró que finalmente ocurrió, una afirmación que generó controversia y multiplicó las reacciones.

Otro aspecto que provocó fuerte repercusión fue la mención de endulzamientos dirigidos a su padre, con el supuesto objetivo de obtener ayuda económica o el acceso a propiedades. Esta versión, difundida sin respaldo judicial, alimentó el debate público sobre los límites entre la vida privada, las creencias personales y la exposición mediática permanente.

Durante el programa conducido por Ángel de Brito también se mostraron capturas de conversaciones atribuidas a intercambios entre Morena y la tarotista. En esos mensajes se leerían pedidos explícitos de “embarazo, plata y amarre” dirigidos a un exnovio, material que fue presentado como parte del relato, aunque sin confirmación oficial de su autenticidad.

Más allá del impacto inmediato, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la cultura mediática actual: hasta qué punto las creencias íntimas y los deseos personales de una figura pública pueden transformarse en espectáculo. En tiempos donde todo puede convertirse en contenido, la historia de Morena Rial suma un nuevo capítulo a una exposición que parece no tener pausas y que, una vez más, la coloca bajo la mirada constante del público.