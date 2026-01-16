El look de Gisela Dulko en verano que volvió locos a sus seguidores de Instagram

Gisela Dulko volvió a ser noticia, esta vez lejos de las canchas. La ex tenista argentina compartió un video que rápidamente se viralizó y llamó la atención por su frescura y naturalidad. A los 40 años, la ex número uno del dobles luce un estado físico que no pasó desapercibido y que despertó una catarata de elogios en redes sociales.

Divorciada del ex futbolista Fernando Gago, Dulko atraviesa una etapa marcada por el bienestar personal y la actividad física, algo que se refleja en su figura tonificada y en una actitud segura frente a cámara. El video, breve pero contundente, dejó en claro que el paso del tiempo no le quitó ni presencia ni vitalidad.

Lejos del alto rendimiento, pero fiel a la disciplina que la llevó a la elite del tenis mundial, Dulko muestra que el deporte sigue siendo parte de su vida y que los 40 pueden ser sinónimo de plenitud. Una postal “de color” que combina experiencia, estilo y una imagen que sorprende.