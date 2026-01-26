Vacaciones en la Ciudad proseguirá con Música sin Fronteras

Vacaciones en la Ciudad continúa a full, una propuesta de la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura de la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura. Ahora la apuesta será la propuesta Música sin Fronteras, prevista para el viernes próximo desde las 19, en el Paseo ex Palúdica, situado en Paseo Güemes y Juramento, entrada libre y gratuita.

Sobre el escenario brillarán Cuestión Latina, y Pato Pacheco y Los Nardos. Además, el profesor César Guantay, director de la academia Studio 54, brindará clases de bachata y salsa.

"Lógicamente con Música sin Fronteras nos orientamos a difundir la música y cultura de otros paises. La música es considerada un lenguaje universal porque trasciende fronteras, idiomas y culturas, conectando emociones profundamente en todo el mundo. Estudios demuestran que, sin importar el origen, las personas pueden identificar intenciones musicales comunes como el amor, el baile o el duelo, siendo una capacidad innata presente en todas las sociedades humanas", señaló Gonzalo Corral, coordinador de la Agencia de Cultura de la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad.

"Además ocasionamos la difusión y promoción musical en diferentes ámbitos y escenarios, cooperamos con proyectos de ayuda al desarrollo, utilizamos la música como vehículo de expresión e integración social, y disfrutamos del componente lúdico de la música", agregó Corral.

"Tiene tanta diversidad la palabra: música. Tampoco debemos olvidarnos que cada interpretación es una mano tendida, una palabra de consuelo y una promesa de reconstrucción. Un gesto artístico puede convertirse en un motor de ayuda real y concreta", dijo el coordinador.

Estará en el escenario el reconocido bailarín y director César Guantay, que desde hace bastante tiempo lleva adelnate su exitosa academia Studio 54, ya también se refirió a la música con estas importantes palabras "Ojalá podamos conseguir que todos, podamos tocar en la misma clave, en el mismo tono, para que suene de una vez por todas la sinfonías que nos lleven a interpretar la melodía de la Paz y la concordia coral que nos impida desafinar más en el mundo".

Cuestión Latina será una de las propuestas de la jornada y ellos se identifican como un cuarteto de música del Caribe.

"Recorremos sus paisajes rítmicos con versiones propias, que van desde los clásicos eternos hasta interpretaciones modernas con sello propio. Nuestra propuesta fusiona lo tradicional y lo actual, con canciones que exploran géneros como el bolero, el chachachá y el son cubano. Somos un cuarteto que vibra con los sonidos del Caribe", afirmaron sus integrantes.

Lo integran: Javier Genta, Franco Monaldi, Esteban Cárdena, y Pablo Vaca.

"Somos una banda versátil, lo que nos permite adaptarnos fácilmente a distintos tipos de eventos y escenarios, tanto grandes como íntimos. Nos acomodamos según las necesidades del lugar y del público, garantizando siempre un show de calidad con mucho ritmo y sabor. Los invitamos a ser parte de este viaje donde el romance y la alegría se entrelazan en cada canción. Una experiencia musical que conecta, emociona y se comparte a través de nuestro repertorio", acotaron los artistas.

Asimismo, Pato Pacheco es una cantante versátil: corista, solista, compositora y vocal couch, que superó fronteras en reiteradas ocasiones. Salteña, primero estudió Composición Musical en Córdoba y luego se fue a Buenos Aires para continuar con su carrera solista. La respalda de una exitosa carrera artística, se subió a importantes escenarios, y recibió la ovación, los aplausos, y la aprobación del público.

Tiene a la fecha dos trabajos discográficos independientes: Hoy voy, y Las grullas vuelan. Fue crista de Luciano Pereyra, hizo grabaciones de voces para David Bisbal y Kevin Johansen y para varias publicidades. Hizo giras nacionales e internacionales, en Japón, España, Estados Unidos donde se formó mucho en el jazz y además apareció la comprensión de su verdadera identidad e hizo un gran viaje de imploración para investigar y reconectarse mucho con sus raíces "En esa época me encontré con la belleza y la sutileza de la música del Cuchi Leguizamón" y además es preparadora de voces de varios cantantes.

Desde el 2020 volvió a Salta para desplegar desde aquí todo su talento y potencial. Hace poco estuvo en la 8º edición del Festival Salta Jazz, que organiza la Municipalidad de Salta donde brilló por la frescura y ductilidad de su canto.

Luego de la pnademia de coronavirus decidió volver a su tierra, luego de una ausencia de dos décadas. Desde aquí extiende su voz a distintos puntos del país, y el exterior.