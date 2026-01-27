PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
27 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

homicidio en rosario de la frontera
Siniestros viales
Exámenes toxicológicos
Boca Juniors
Melania Pérez
Riesgo país
Los Pumas
Javier Milei
Juan Manuel Chalabe
Javier Milei
homicidio en rosario de la frontera
Siniestros viales
Exámenes toxicológicos
Boca Juniors
Melania Pérez
Riesgo país
Los Pumas
Javier Milei
Juan Manuel Chalabe
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

La presencia de Milei en Mar del Plata reavivó rumores de reconciliación con Fátima Florez

El mandatario irá a visitar a la actriz a las 21 en el teatro Roxy.
Martes, 27 de enero de 2026 15:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La visita de Javier Milei a Mar del Plata sigue generando especulaciones tanto políticas como personales. 

El Presidente llegó a la ciudad la noche anterior a su agenda oficial, un dato que ya despertó preguntas en los medios acerca de los motivos de una estadía tan prolongada cuando sus compromisos podrían haberse concentrado durante la jornada del martes.

Según trascendió, a través de Lape Club Social, Milei se alojó en el hotel Hermitage, donde también habría realizado una comida íntima con un grupo reducido de personas. 

Entre los invitados habría estado Fátima Florez, un detalle que alimentó nuevamente las versiones de un acercamiento entre la actriz y el mandatario, quienes anunciaron su separación hace casi dos años.

Los movileros que cubren la estadía del Presidente en “La Feliz” indicaron que su presencia genera movimiento atípico en la zona, con operativos de seguridad desde temprano e incluso autos retirados de la vía pública para liberar el acceso hacia el teatro donde se presentará “Fátima Universal”.

Además el mandatario acompañará a Florez en una de las funciones ya que ella había adelantado que el podría cantar sobre el escenario, con un tema elegido especialmente y ensayado durante la tarde.

Por ese motivo, la función habría sido adelantada a las 21 para permitir la participación del Presidente, en medio de su agenda que también incluye una visita a una heladería y encuentros políticos con sectores libertarios.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD