“Anoche revivieron cosas quenchis”: Fátima Florez habló de su reencuentro con Milei

El telón ya estaba por bajar cuando el clima del teatro cambió por completo. No fue un gesto ensayado ni una participación anunciada: la presencia de Javier Milei en el escenario del Teatro Roxy, durante la última función de “Fátima Universal”, desbordó el espectáculo y lo transformó en un episodio cargado de lecturas políticas, emocionales y mediáticas. Para Fátima Florez, fue una noche intensa, difícil de encasillar y, sobre todo, imposible de reducir a un simple reencuentro casual.

La escena ocurrió sobre el final del show, cuando el Presidente se sumó a la función para interpretar “El Rock del Gato”, el clásico de Los Ratones Paranoicos. El gesto desató la euforia del público, que respondió como si se tratara de un recital o de un acto multitudinario. La ovación fue sostenida y el clima se volvió más cercano al de un estadio que al de una sala teatral, con gritos, aplausos y celulares en alto.

Lejos de esquivar el tema, la humorista eligió hablar públicamente por primera vez sobre ese momento en el programa de Moria Casán. Allí reconoció que lo vivido la dejó profundamente movilizada. “Fue una energía muy fuerte. Parecía la de un estadio de fútbol. Se vivió un clima muy festivo y especial”, relató, poniendo el acento en la intensidad emocional del encuentro más que en su impacto mediático.

Consultada de manera directa sobre su vínculo actual con Milei, Florez evitó definiciones tajantes, pero dejó frases que ayudan a entender la complejidad de la relación. Recordó que fueron pareja durante 2023 y que el vínculo finalizó en 2024, aunque aclaró que nunca se trató de una relación convencional. “No hay rencores. Cuando hay algo más allá, porque no fue una calentura, hay un vínculo que tiene que ver con charlas y pensamientos”, sostuvo.

En ese repaso íntimo, la actriz apeló a recuerdos personales para explicar por qué el reencuentro tuvo una carga simbólica tan fuerte. Habló de los primeros momentos juntos y de una química que, según ella, marcó la historia desde el inicio. “La primera vez que nos abrazamos estuvimos 45 minutos así. Nuestros abrazos son fuertes”, expresó, describiendo una conexión que, aun terminada, dejó huella.

Uno de los momentos que más alimentó las especulaciones fue lo que el mandatario le dijo al oído durante la presentación. Florez lo contó sin rodeos: “Me dijo ‘soy muy feliz’, ‘soy extremadamente feliz’. Fue como un cuento de hadas, salió todo perfecto”. La frase, dicha en pleno escenario, sumó un nuevo capítulo a una historia que sigue generando interés público.

Ante la pregunta inevitable sobre una posible reconciliación, la humorista fue clara en un punto: negó estar actualmente en pareja. Sin embargo, dejó abierta una lectura más emocional que sentimental. “Anoche revivieron cosas quenchis”, lanzó entre risas, sintetizando el tono de una noche que combinó espectáculo, recuerdos y gestos que trascendieron lo artístico.