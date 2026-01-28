PUBLICIDAD

industria nacional vs importados
nuevo puente
Inseguridad en Orán
Farándula argentina
Fátima Uniersal
Televisión
Farándula argentina
Arte indígena
Chaqueño Palavecino
Contaminación ambiental
Espectáculos

El Chaqueño Palavecino volvió a hablar tras la polémica con Milei en Jesús María y relativizó su supuesta expulsión de una asociación

Luego de la controversia generada por su aparición junto a Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore, el cantante salteño se refirió públicamente a la supuesta sanción de una entidad folclórica, puso en duda su existencia legal y defendió su trayectoria, el valor cultural del folclore y su decisión de compartir escenario con el Presidente.
Miércoles, 28 de enero de 2026 13:17
El cantante salteño Chaqueño Palavecino volvió a manifestarse públicamente tras la polémica que se desató por su participación junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore de Jesús María, episodio que generó repercusiones en el ambiente cultural y político durante los últimos días.

En una rueda de prensa, el artista se refirió puntualmente a la supuesta expulsión de una entidad denominada Asociación Raíces Criollas, que había difundido un comunicado crítico tras su aparición en el escenario junto al mandatario. “¿Ustedes me han expulsado? No. Cuando ustedes me expulsan, me voy a preocupar”, expresó Palavecino, al relativizar el comunicado que circuló en medios y redes sociales.

El músico fue más allá y puso en duda la existencia formal de la organización. “No sé, no existe eso de Asociación Raíces Criollas. Para mí es nuevo todo. Hay que buscar, ustedes saben investigar, vean si tiene personería jurídica”, afirmó, en referencia a la falta de información oficial sobre la entidad que anunció la supuesta sanción.

 

 

En ese marco, el Chaqueño sostuvo que muchas veces “se habla por hablar” y decidió centrar su mensaje en el valor histórico y cultural del folclore. “El folclore no es nuevo, viene con todos nosotros. Es la primera música criolla”, remarcó, al destacar su raíz familiar y generacional.

Según explicó, el folclore atraviesa generaciones y permanece presente incluso en quienes hoy interpretan otros géneros musicales. “Siempre está en ellos el folclore, por la madre, por el padre, por los abuelos, por todo”, señaló, al referirse a la transmisión cultural dentro de las familias.

Durante su exposición, Palavecino también agradeció a colegas y artistas. Mencionó especialmente a Milo y a Cassu, y valoró el aporte de quienes se acercan al folclore desde distintos estilos musicales.

El artista salteño también agradeció el respaldo recibido por parte de colegas del ambiente del folclore. “Quiero agradecerle totalmente a todos los colegas que realmente me han apoyado”, expresó, y aclaró que en ningún momento realizó declaraciones ofensivas ni buscó generar confrontaciones.

Sobre el vínculo entre cultura y política, Palavecino sostuvo que “la política siempre estuvo y siempre está”, y recordó que a lo largo de su carrera trabajó de manera humilde y constante, sin exponerse innecesariamente a disputas ajenas a su actividad artística.

En relación con la imagen que generó mayor repercusión, el Chaqueño defendió su decisión de cantar junto al Presidente. “¿Quién no quiere cantar con el presidente?”, planteó.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre la vigencia del folclore en la vida cotidiana. “¿Quién no canta, quién no baila, quién no toca un instrumento en la familia? ¿Y quién no canta folclore? Siempre hay algo”, expresó, y pidió no sobredimensionar la polémica, al remarcar que su música siempre buscó unir a generaciones a través de la identidad cultural.

