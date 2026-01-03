Morgan Freeman y Stephen King cuestionaron a Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro  

La captura de Nicolás Maduro y el rol central que asumió Donald Trump en el operativo generaron repercusiones que trascendieron el plano político y llegaron al ámbito cultural. En ese marco, figuras de peso internacional como Morgan Freeman y Stephen King expresaron críticas al mandatario estadounidense, vinculando el accionar de su gobierno con intereses económicos y cuestionando su legado político.

En las últimas horas, Morgan Freeman, una de las figuras más respetadas de Hollywood, utilizó su cuenta en X para manifestar una postura crítica hacia Donald Trump.

Con un mensaje breve pero contundente, el actor escribió: “Si crees que Trump pasará a la historia como el peor presidente de la historia”. La publicación, acompañada por un emoji de corazón en referencia al “me gusta”, fue interpretada como una clara señal de desaprobación hacia el expresidente estadounidense y su legado.

El posteo se viralizó rápidamente y acumuló miles de interacciones, reavivando el debate global sobre el impacto de la presidencia de Trump, especialmente luego de sus recientes declaraciones sobre Venezuela y el interés de Estados Unidos en recuperar derechos petroleros en la región.

Stephen King apuntó al petróleo como trasfondo

La postura de Freeman se sumó a la expresada previamente por el reconocido escritor Stephen King, quien también cuestionó el accionar del líder republicano.

King aseguró que la detención de Nicolás Maduro no estuvo motivada por una lucha contra el narcotráfico, sino por el control de los recursos energéticos venezolanos, particularmente el petróleo.

Las expresiones de Freeman y King se inscriben en una ola de reacciones de figuras públicas que, desde distintos ámbitos, cuestionaron la decisión del gobierno estadounidense y el protagonismo asumido por Trump en el escenario internacional.

El debate continúa abierto mientras crecen las repercusiones políticas, económicas y culturales tras la captura del mandatario venezolano y las definiciones públicas del expresidente de Estados Unidos.