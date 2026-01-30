Cecilia Roth sufrió un accidente durante las grabaciones

Las grabaciones de la biopic sobre la vida de Moria Casán llegaron a su fin tras varios meses de trabajo y en medio de rumores acerca de supuestas tensiones entre la producción y Cecilia Roth, la actriz encargada de interpretar los últimos años de La One. Después de la ola de versiones y especulaciones, fue la propia Moria quien, al aire de su programa La Mañana con Moria (El Trece), contó detalles inéditos del proceso y confesó que Roth sufrió un accidente durante el rodaje.

Ante la pregunta de Gustavo Méndez de como fue la conversación de Moria con Griselda Siciliani y Cecilia Roth tras la finalización del rodaje, la One dijo: "Hablamos de la felicidad que teníamos en poder haber concluido todas sin que haya pasado nada, porque no pasó nada en cuatro meses, salvo dimes y diretes. Todas aquí llegamos sanas, nadie se enfermó, tuvo un pequeño accidente Cecilia".

María Fernanda Callejón, quien también forma parte de la serie, aportó: "Sí, yo creo que ahí se confundió todo". Moria aclaró: "Sí, y recién ahora lo podemos decir. Tuvo un accidente que se cayó de cara, se hizo un tajo en la frente que no te explico. No sé si fue en la filmación o en la casa". Callejón remarcó la gravedad del golpe: "En el rostro, mi amor".

Moria profundizó: "En el rostro. Que estás filmando y todo, te caigas y tenés un agujero. Se tuvo que coser y un golpe en la cara es terrible". Callejón explicó el desafío extra que implicó en medio del rodaje: "Y aparte se tenía que makeupear y montar como Moria. Y esto, hasta que no se te cicatrice, tiene un tiempo".