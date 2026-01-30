Estados Unidos endurece su política hacia Cuba

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló su ofensiva contra la administración de Miguel Díaz-Canel al anunciar la imposición de aranceles punitivos a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

La Casa Blanca justificó la medida como una acción necesaria para proteger la "seguridad nacional" frente a lo que calificó como la "influencia maligna" de la isla en el hemisferio.

La orden ejecutiva establece un nuevo sistema arancelario que penaliza las importaciones provenientes de naciones que proporcionen crudo a la mayor de las Antillas.

Trump señaló que Cuba se encuentra "al borde del colapso" y que su administración busca cortar el suministro vital de energía que el país recibe, principalmente, de Venezuela.

El decreto presidencial acusa al gobierno cubano de albergar capacidades militares y de inteligencia de potencias adversarias, además de brindar refugio a grupos extremistas.

Washington denunció que Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia fuera de su territorio, dedicada al robo de información sensible de EEUU. El comunicado oficial señala a la isla por ofrecer "refugio seguro" a Hezbollah y Hamas.