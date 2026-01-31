El empleo público nacional cayó un 7,2% interanual

La dotación de personal del sector público nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representa una caída interanual del 7,2% y una baja mensual del 0,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su reporte oficial.

Del total, la Administración Pública Nacional concentró 190.936 empleados, con un retroceso del 7,1% interanual, mientras que las empresas y sociedades del Estado registraron 89.184 trabajadores, una disminución del 7,4% respecto de diciembre de 2024.

Dentro de la administración pública, la mayor contracción se observó en la administración centralizada, que cayó 10,5% interanual y cerró el mes con 38.940 agentes. En tanto, la administración descentralizada sumó 116.222 empleados (-6,4%), la desconcentrada 21.733 (-6,0%) y los otros entes 14.041 (-4,4%).

El informe oficial precisó además que nueve entidades no informaron su dotación en diciembre, por lo que se imputaron 1.407 puestos, equivalentes al 0,5% del total.

Retiros voluntarios

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó un sistema de retiro voluntario para su personal, en línea con la política de desregulación y reforma del Estado impulsada por el Poder Ejecutivo.

La medida se dictó en el marco de la Resolución 50/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y la Secretaría de Hacienda, que fijó el procedimiento para planes de retiro u otras formas voluntarias de distracto laboral en la administración pública nacional.El esquema prevé etapas de difusión, consultas y acceso a la información para que los agentes evalúen alternativas y, en caso de optar por la adhesión, suscriban un acuerdo de desvinculación en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.

La resolución autoriza al gerente de Recursos Humanos, Diego Tomás Riveira, a suscribir los acuerdos de desvinculación. Vialidad sostuvo que el mecanismo busca ajustar la dotación a las necesidades funcionales, mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos y facilitar que el personal pueda pasar al sector privado o desarrollar proyectos propios, con la posibilidad de reingresar al Estado luego de cinco años de finalizada la relación laboral.