Prevención Salud revoluciona la medicina prepaga con el lanzamiento de "Mi Prevención", su app de bienestar integral

En un mercado de salud en constante transformación, Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS con más de 10 años de trayectoria, anuncia el lanzamiento de Mi Prevención. Se trata de una aplicación móvil gratuita de bienestar integral diseñada para ayudar a las personas afiliadas en el cuidado de su salud a través de diferentes programas preventivos y de acompañamiento continuo.

Bajo la premisa de ofrecer un enfoque digital con acompañamiento personalizado, Mi Prevención no es solo una herramienta de gestión, sino una guía de salud que se adapta a cada etapa de la vida de las personas.

"Nuestra evolución de marca nos impulsa a ir siempre un paso más allá. Con 'Mi Prevención', estamos tangibilizando nuestro compromiso de ofrecer un servicio de excelencia, personalizado y de vanguardia, llevando la salud literalmente en el bolsillo de nuestros afiliados, estén donde estén", destacan desde la prepaga.

Programas preventivos: El corazón de la App

En Mi Prevención, nuestros afiliados encontrarán información para la construcción de un Estilo de vida saludable, promoviendo el autocuidado y la prevención. La propuesta se basa en los pilares de la medicina de estilo de vida (descanso, bienestar emocional, nutrición y actividad física) y tiene como objetivo fomentar el cambio de hábitos, brindando información confiable, clara y con respaldo científico que permita empoderarlos en la toma de decisiones sobre su salud.

El diferencial de la app radica en sus programas personalizados, que permiten seguimiento de resultados y teleconsultas con profesionales especializados:

Salud Femenina | "Un Toque de Conciencia" : Orientado a la detección temprana del cáncer de mama. Acompaña a mujeres de entre 40 y 70 años en la realización de estudios mamográficos y ofrece teleconsultas con ginecólogas.

: Orientado a la detección temprana del cáncer de mama. Acompaña a mujeres de entre 40 y 70 años en la realización de estudios mamográficos y ofrece teleconsultas con ginecólogas. Salud Mental | "Tu Salud en Mente" : Este servicio brinda herramientas de apoyo emocional y teleconsultas sin copagos con psicólogos, abordando la salud mental desde un enfoque preventivo.

: Este servicio brinda herramientas de apoyo emocional y teleconsultas sin copagos con psicólogos, abordando la salud mental desde un enfoque preventivo. Cáncer de Piel | “Por tu piel”: Aborda consejos e información médica especializada para el cuidado de la piel para nuestros afiliados.

Aborda consejos e información médica especializada para el cuidado de la piel para nuestros afiliados. Acompañamiento en Diabetes: Consiste en un acompañamiento clínico continuo para pacientes con Diabetes Tipo II. Además, los afiliados reciben seguimiento personalizado, consejos asociados al tratamiento de la diabetes, educación familiar, red de apoyo, etc.

Nuevos y más servicios que se sumarán para aportar al bienestar y la salud de los afiliados y afiliadas de Prevención Salud.

Con este lanzamiento, la prepaga reafirma su posicionamiento como líder en innovación dentro del sector, integrando la eficiencia de los servicios digitales con la calidez del asesoramiento profesional médico.

Más información: video promocional en el canal de YouTube de Prevención Salud, App Mi Prevención:

Sobre Prevención Salud

Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Con más de una década de trayectoria y presencia en todo el país, se destaca por su espíritu innovador, su vocación de servicio y su compromiso con la salud integral de sus afiliados, apoyándose en una amplia red de prestadores y tecnología de última generación.