VIDEO. Polémica en la Legislatura: diputado libertario exige "narcotest" para profesores de la UNSa

Durante una sesión legislativa en la que se debatía un proyecto de ley para ceder a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) dos inmuebles en el departamento Los Andes, el diputado provincial por Tartagal Nicolás Arce realizó una fuerte denuncia vinculada a la sede universitaria de su ciudad.

En su intervención, el legislador sostuvo que estudiantes le habrían transmitido inquietudes sobre el comportamiento de algunos docentes. Según afirmó en el recinto, habría recibido comentarios sobre situaciones que le generaron preocupación.

“He recibido denuncias donde aparentemente hay profesoras que van con movimientos espasmódicos”, expresó Arce durante su alocución.

Planteo sobre posibles controles

En ese contexto, el legislador vinculó esas versiones con la posibilidad de impulsar iniciativas legislativas vinculadas a controles de consumo de sustancias.

“Voy a ver qué proyecto se puede hacer, pero el día que se presente el proyecto de narcotest, ojalá podamos involucrar a la Universidad Nacional de Salta, por lo menos a la de Tartagal”, afirmó.

Arce también señaló que, en su opinión, si un docente fuera consumidor de sustancias no debería estar al frente de un aula, al referirse a la responsabilidad de quienes tienen tareas educativas.

Debate por inmuebles para la UNSa

Las declaraciones se produjeron en el marco del debate legislativo sobre un proyecto que proponía otorgar dos inmuebles en el departamento Los Andes a la Universidad Nacional de Salta, con el objetivo de que sean utilizados como sedes académicas.