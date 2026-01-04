Obras de Dalí, Mondrian y Klee llegan al dominio público y se renueva un desafío

Obras creadas en 1930 por figuras del arte moderno, la literatura y el cine, como Salvador Dalí, Piet Mondrian y Paul Klee, pasaron al dominio público en 2026, lo que habilita su utilización libre por parte de creadores, museos e instituciones. Por primera vez, estas piezas pueden emplearse sin requerir autorización de los titulares de derechos, lo que constituye un hito para su difusión.

Este fenómeno anual transforma la disponibilidad de referentes artísticos y culturales, como detalló Alex Greenberger en su análisis para ARTnews. El dominio público incluye obras cuyos derechos de autor expiraron y permite su uso y reutilización sin restricciones legales, salvo excepciones puntuales. En EEUU, la legislación establece que los derechos de autor caducan a los 95 años, excepto si fueron renovados.

Este año ingresan al dominio público obras creadas en 1930 para las que no se prorrogó la protección legal, un hecho que cada año resalta el Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke.

Artistas visuales

Entre los nombres destacados, aparece Salvador Dalí, quien, junto con Luis Buñuel, realizó la película surrealista "La edad de oro". Esta obra, considerada esencial en el desarrollo del cine sonoro y reconocida por su contenido provocador, se distingue por la ausencia de una narrativa convencional y por su potente carga de imágenes, precisó Greenberger.

También sobresale la pintura "Composición con rojo, azul y amarillo" de Piet Mondrian, referente del arte plástico puro y célebre por sus formas geométricas y el uso de colores primarios. Esta pieza forma parte de la colección del Kunsthaus de Zúrich, y una versión similar alcanzó los US$51 millones en una subasta de Sotheby's.

El muralista mexicano José Clemente Orozco liberó su célebre obra "Prometeo", creada para el Pomona College en California, donde representó al dios griego entregando el fuego a la humanidad en un acto de desafío a los dioses. La misma refleja las inquietudes filosóficas y sociales del autor.

"Composición"

La modernista Sophie Taeuber-Arp aumentó su visibilidad con la entrada en dominio público de su obra "Composición", que pertenece al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ella exploró múltiples materiales y soportes, fusionó pintura con textiles y elementos metálicos, y buscó nuevas formas plásticas.

En el ámbito de la fotografía de moda, Edward Steichen destacó por sus aportes para la revista Vogue, donde introdujo técnicas novedosas de iluminación y dirección de arte que modificaron la fotografía editorial. En ese sentido, sus imágenes para Vogue de 1930 ahora están en el dominio público y ofrecen nuevas posibilidades de interpretación.

La lista se completa con Paul Klee y su cuadro "Tier Freund Schaft", propiedad del Museo Reina Sofía de Madrid. La obra, donde interactúan criaturas fantásticas en escenarios abstractos, ejemplifica el simbolismo recurrente en el arte de este artista.

Literatura y más

Junto a estas figuras, 2026 incorporó al dominio público la novela "Mientras agonizo", de William Faulkner, el tratado "El malestar en la cultura" de Sigmund Freud, la película "Animal Crackers", de los Hermanos Marx, y personajes de animación como Betty Boop y Pluto, lo que demuestra el alcance transversal de este ciclo anual.

Greenberger aclaró que, en general, la entrada al dominio público afecta únicamente a la obra original, mientras que las reproducciones de alta calidad siguen protegidas y suelen estar gestionadas por museos o patrimonios de los creadores.

El ingreso de obras al dominio público representa avances para la historia del arte, la cultura popular y las nuevas escenas artísticas.