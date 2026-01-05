Benjamín Vicuña vuelve a la TV, como conductor de "The Balls"

Las tardes de El Trece entran desde este lunes en una nueva etapa. El canal vuelve a apostar por el entretenimiento como eje central y tendrá a Benjamín Vicuña al frente de un gran formato internacional.

A las 18.30, el actor chileno debutará como conductor de "The Balls", el juego de destreza, preguntas y pelotas gigantes que regresa a la pantalla con una renovada expectativa.

Con una carrera ligada casi exclusivamente a la ficción, el desembarco de Vicuña en un ciclo de entretenimiento familiar representa un giro dentro de su recorrido televisivo y también una señal del momento que atraviesa la TV abierta.

El formato, que ya tuvo una versión anterior conducida por Guido Kaczka, vuelve ahora con una figura que tiene un perfil distinto al habitual conductor de juegos.

En charla telefónica con Clarín, Vicuña se mostró alegre, mientras de fondo se colaban risas de niños disfrutando la jornada. Habló con entusiasmo sobre el desafío profesional que enfrenta y el aprendizaje que implicó ponerse al frente de un formato nuevo para él.

"Siempre me gustó comunicar y llegar a la gente. Éste es un formato espectacular y un regalo. Nos permite entretener a muchísimas personas que no se pueden ir de vacaciones. El programa los va a dejar disfrutar, distraerse y entretenerse", compartió.