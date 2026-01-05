Los Martes en verano: cine salteño al aire libre desde hoy, en la Usina

El cine vuelve a ser el protagonista en vacaciones. El ciclo Los Martes, ya incorporado a la agenda, estrena su versión de verano trasladando su pantalla a la plaza de la Usina Cultural, en España 1-98. A partir de las 20, se podrá disfrutar de largometrajes premiados y cortometrajes realizados en diversos lugares de Salta.

Esta edición apunta a la identidad territorial y cultural. Las producciones elegidas destacan por su calidad técnica y también por su profundo compromiso, abordando temas como el avance del agronegocio y la defensa de los espacios y culturas que habitan la región.

"Consideramos que tenemos una gran producción local que queremos mostrar, y que a veces no encuentra pantallas", dijo Federico Casoni, director de Audiovisuales, en contacto con El Tribuno. "Y siempre buscamos fomentar, promover e impulsar esta producción", completó.

"Que el público se acerque con sus reposeras para disfrutar de estas obras muy diversas. Muchos las van a volver a ver y otros van a descubrir el talento, la creatividad que tenemos en Salta", invitó.

El Chaco, dos miradas

El ciclo comienza hoy con una ficción con un exitoso recorrido en festivales. "Husek" de Daniela Seggiaro propone una mirada crítica sobre la intervención estatal en territorios indígenas. La trama sigue a una arquitecta que busca urbanizar tierras wichí, enfrentándose a una cosmovisión que resiste ser desplazada. Seggiaro logra un relato tenso y necesario sobre las ideas de "progreso" impuestas.

En tanto que el martes 20 podrá verse "Las hadas del Chaco", documental de Mariano Salazar que nos sumerge en la vida de los campesinos del Chaco salteño. Con una fotografía que captura la inmensidad del monte abierto, retrata la "cultura de la vaca" y la lucha diaria de pequeños productores frente a la presión de grandes empresas agroindustriales.

Cortos en Comunidad

El 13 y 27 estarán dedicados al corto. Se proyectarán trabajos impulsados por el plan de fomento IDEA y producciones del programa Cine en Comunidad. Este último destaca por su carácter federal: historias filmadas en Embarcación, Guachipas, El Alfarcito, Tartagal y Chicoana, en las que los propios habitantes participan en la creación, logrando un mosaico de la vida en la provincia.

Entre los invitados figuran el director, productor y actor Daniel Elías -protagonizó la multipremiada "Los delincuentes" (2023) de Rodrigo Moreno-.

Alejandro Gallo Bermúdez, director y guionista salteño con una fuerte impronta experimental. Dirigió "Encandilan luces" (2019), un documental sobre la mítica banda Los Síquicos Litoraleños que recibió excelentes críticas por su originalidad visual y narrativa.

Y José Issa, director, guionista y montajista salteño con una extensa trayectoria en el cine de ficción y documental.

El programa

La agenda comienza hoy , a las 20, con la proyección de "Husek", pieza de ficción de 86 minutos dirigida por Daniela Seggiaro.

Una semana después, el martes 13, el espacio se dedicará a la Selección de Cortos I. Esta función destaca el trabajo de Cine en Comunidad con los cortos "Ramal caído" (Embarcación), "Destino Perú" (Guachipas) y "Vida al fondo de la Quebrada" (El Alfarcito).

Además, se sumarán producciones de realizadores locales como "No quiero ver el sol, quiero ver el sol", de Constanza Epifanio, "El récord", de Daniel Elías, "Las Panteritas", de Alejandro Gallo Bermúdez, y "Un año sin luz", de Lautaro Arias Camacho.

El martes 20 la propuesta gira hacia el género documental con el estreno de "Las hadas del Chaco", una obra de 66 minutos dirigida por Mariano Salazar.

Finalmente, el ciclo cierra el martes 27 con la Selección de Cortos II. En esta oportunidad, el segmento de Cine en Comunidad presentará "Para que todo salga bien" (Tartagal) y "Todas las vidas de Cristina Veneno" (Chicoana).

La jornada se completará con una variada lista de cortometrajes: "Sachasandía", de Daniela Marinaro, "Hay Coca", de José Issa, "Por la gaseosa", de Emiliano Goyeneche y, por último, "Este no es tiempo para carnaval", una producción dirigida por Tadeo Pestaña Caro y Kevin Havas.

La invitación está hecha.