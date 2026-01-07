PUBLICIDAD

Conflicto entre EEUU y Venezuela
Actividad automotriz
Las lajitas
Robos de motos en Salta
delito de cohecho
Inseguridad en Tartagal
Balneario Carlos Xamena
Moria Casán
Boca Juniors
Pago Anual 2026
Espectáculos

Vacaciones en Cultura: música, talleres, humor y propuestas para toda la familia en Salta

Música en vivo, talleres, humor, ferias y propuestas para las infancias forman parte de la agenda de Vacaciones en Cultura, que esta semana ofrece actividades gratuitas y aranceladas en la Usina Cultural, museos y espacios culturales de la ciudad y el interior de Salta.
Miércoles, 07 de enero de 2026 09:54
La agenda de Vacaciones en Cultura despliega durante esta semana una programación diversa que combina música en vivo, talleres, ferias, cine, actividades para las infancias y propuestas recreativas en distintos puntos de la ciudad y el interior de la provincia. Desde recitales en la Usina Cultural hasta recorridos lúdicos en museos, la oferta invita a disfrutar del verano con opciones gratuitas y aranceladas para todas las edades.

Cronograma día por día

Martes 6

  • Museo Güemes (España 730)
    Inicio del taller gratuito Vacaciones con Güemes, destinado a niñas y niños de 4 a 8 años.
    De 10 a 11.30.
    Actividades lúdicas, creativas y de expresión corporal. Continúa martes y jueves.

Miércoles 7

  • Anfiteatro de la Usina Cultural (España 1-98)
    Fat Family en vivo, con repertorio de R&B, soul y funk.
    Hs. 20.

Jueves 8

  • Anfiteatro de la Usina Cultural
     Defolk presenta folklore salteño.
    Hs. 20.

  • Museo Güemes
    Taller Vacaciones con Güemes.
    De 10 a 11.30.

  • Casa de la Cultura (Caseros 460)
    Clases abiertas de tango y milonga:
    17 a 18 iniciación | 18 a 20 nivel intermedio y práctica.

  • Centro Cultural de los Pueblos Originarios
     Taller de Retrato Realista al Óleo, dictado por Julio Ramos.

Viernes 9

  • Zona Foodtrucks – Usina Cultural
    Salta Stand Up.
    Hs. 20.30.

  • Centro Cultural de los Pueblos Originarios
    Talleres arancelados de canto para niños, instrumentos y retrato.

  • Museo de Antropología de Salta (Ejército del Norte y Ricardo Solá)
    Visita guiada nocturna.
    20.30.
    Entrada gratuita, cupos limitados. Reservas: [email protected]

Sábado 10

  • Anfiteatro de la Usina Cultural
    Criosho Music: homenaje lo-fi a Los Nocheros.
    Hs 20. Entrada libre.

  • Plaza de la Usina
    Feria Infantil con juegos y propuestas creativas.
    De 17 a 23.

  • Usina Cultural
     Práctica abierta y gratuita de Santosha Yoga.
     De 10 a 12.

  • Vaqueros – Costanera
     MuCirkeando, espectáculo participativo con circo, música y movimiento.
     Desde las 18.

Domingo 11

  • Anfiteatro de la Usina Cultural
    Cierre musical con el rock de Los Bensáticos.
    Hs 20.

Otras propuestas destacadas

  • Mercado Artesanal de Salta (Av. San Martín 2555)
    Desde el 10 de enero, amplia oferta de talleres arancelados para infancias, jóvenes y adultos: cerámica, danza, dibujo, bordado, fotografía, música, carpintería y más.
    Informes: 434-1354.

  • Museo de Arte Contemporáneo – MAC (Zuviría 90)
    Verano en el MAC: Abstracción en acción.
    Actividad gratuita para niñas y niños de 6 a 12 años.
    Viernes de enero y febrero | ⏰ 18 a 19.30.

  • Museo de la Vid y el Vino
     Descubre mi nombre, recorrido autoguiado y lúdico para toda la familia.
     Martes a domingos de 9 a 18.
    Entrada gratuita para salteños y residentes con DNI.

