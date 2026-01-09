Agatha Christie regresa en una serie

El universo de Agatha Christie se expande una vez con el estreno global de "Agatha Christie: Las siete esferas", la miniserie de tres episodios que Netflix lanzará el 15 de enero. Este proyecto "reinterpreta el clásico" publicado en 1929, según declaró Mia McKenna-Bruce a Netflix.

McKenna-Bruce encabeza el elenco como Lady Eileen "Bundle" Brent. Ante su incorporación a la producción, la actriz afirmó, según Netflix: "Los guiones de Chris Chibnall son brillantes y estoy encantada de ser parte de esta interpretación de la icónica narración de Agatha Christie".

El reparto

El reparto suma figuras británicas. Helena Bonham Carter encarna a Lady Caterham y Martin Freeman interpreta al superintendente Battle.

Bonham Carter cimentó su reconocimiento a través de colaboraciones con Tim Burton y roles emblemáticos como Bellatrix Lestrange en la saga de Harry Potter o la princesa Margarita en "The Crown". Freeman se posicionó como referente tras sus participaciones en "Sherlock", "Fargo" y producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

La serie adaptó el universo detectivezco de Christie bajo la firma de Chris Chibnall ("Broadchurch", "Doctor Who"), quien asumió la escritura de los guiones y la producción ejecutiva desde Imaginary Friends. La producción ejecutiva también estuvo a cargo de Suzanne Mackie ("The Crown") para Orchid Pictures —su primer proyecto seriado— y Chris Sussman ("Good Omens"). La dirección y producción recayeron sobre Chris Sweeney, reconocido por su trabajo en El turista.

Fiesta y crimen

La trama sitúa los acontecimientos en Inglaterra, 1925, dentro de la finca Chimneys, donde una fiesta exclusiva se transforma en escenario de un crimen.

El detonante es una broma que involucra ocho relojes despertadores dispuestos para sonar a las 6.30. "Durante una fiesta en una casa de campo, una broma inofensiva se torció de forma terrible y mortal", establece la sinopsis.

Lady Eileen "Bundle" Brent se convierteen la pieza clave para descifrar los hechos y revelar secretos vinculados a la alta sociedad inglesa.