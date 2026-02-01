Gaby Morales fusiona su faceta de compositor con su carisma artística

El cantante salteño Gaby Morales lanzó oficialmente el Volumen 1 de sus Sesiones en Vivo, un recorrido audiovisual que ya se encuentra disponible en su canal de YouTube y que fusiona su faceta de compositor con su talento interpretativo.

En esta primera entrega, Morales nos invita a la intimidad de su banda para redescubrir canciones icónicas y presentar, en exclusiva, material de su propia autoría. La sesión destaca por su sonido orgánico y la versatilidad de Gaby para transitar desde la balada más sentida hasta la fiesta del norte.

El repertorio de la sesión, que ya puede disfrutarse en youTube, incluye: "Soltar" (letra y música: Gabriel Morales): Una balada inédita donde el artista abre su corazón. Es una obra visceral sobre el difícil proceso de dejar ir, interpretada con la fuerza de quien canta su propia historia. "No Seas Cruel" (letra y música: Alberto Plaza): Gaby rinde homenaje a la gran balada romántica latina, apropiándose de este clásico con una versión fresca y desgarradora que respeta la esencia del original pero lleva el sello vocal inconfundible del salteño. "Si Supieras" (letra y música: Javier Hurtado): Una pieza de orfebrería romántica. Morales presta su voz a la obra de Hurtado para contar la historia de un amor secreto y una amistad que duele, ideal para los corazones enamorados en silencio. "El bandido volvió" (letra y música: Gabriel Morales): Para el cierre, Gaby muestra su lado más festivo con esta composición propia. Un tema inédito con ritmo tropical y letra pícara que decreta el fin del sufrimiento amoroso y el inicio de la fiesta.

"Quise que esta primera sesión fuera un reflejo fiel de lo que soy: un cantante que ama las grandes canciones de siempre, que también busca mostrar una propuesta con canciones inéditas de autores jóvenes y que, en esta etapa, además sentía la necesidad de cantar mis propias composiciones", expresó Gaby sobre el lanzamiento.

Gaby nació en la capital salteña, el 14 de abril de 1982. Sus primeros pasos en el canto comenzaron por hobby, y de a poco la música se fue transformando en parte de su vida. Integró reconocidos grupos de Salta, de distintos géneros musicales, como Viento Andino, Los Juveniles Panda, Chamán, La banda de los sueños y La Revival Factory.

Con estos grupos, Gaby recorrió los escenarios más importantes de Salta y el país, destacándose, ya desde entonces, con su voz y su carisma. "Su simpatía lo convierte en un artista especial", coinciden en afirmar las seguidores de Gabriel Morales.

"Fue un trabajo fino para la selección de temas, donde incluí varios de mi autoría. La idea central es mantener la vigencia, sobre todo en las redes sociales, que hoy juegan un preponderante en la vida de cualquier artista", aseguró Gaby.

Representar a Salta, un orgullo

Recorrer los principales escenarios del país representando a Salta es siempre un orgullo para Gaby "Cuando uno va a cantar afuera, siempre a los salteños nos reciben con respeto gracias al trabajo que hicieron nuestros referentes, como Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, entre muchos otros", afirmó.

Sin dudas, Operación Triunfo marcó un hito en su carrera. No obstante, considera que si bien logró cosas increíbles y pudo cumplir varios de sus sueños y anhelos, ahora el camino depende de cada uno, del empeño y la dedicación con la que se trabaje. La humildad, en este sentido, es un baluarte del éxito "Nunca hay que olvidarse de dónde viene uno, de sus raíces, de su crianza, de sus amigos y mucho menos de su familia. Nunca hay que olvidarse que las estrellas sólo están en el cielo", remarcó.

El "ángel" de este notable cantor llama poderosamente la atención, cuando sus cuerdas vocales se activan en un escenario, causa un fuerte impacto en la concurrencia. Gaby Morales se define en todas parte como "orgullosamente salteño". Con la nueva placa bajo el brazo pretende ampliar las fronteras, llegar a otro público y las canciones que integran esta pieza le dan las herramientas para hacerlo.

"Cuantas noches de amigos guitarreando hasta el amanecer con un vino que endulza y que afina garganta que canta con el corazón", salió de la boca de Gaby Morales, un artista que impacta de manera increíble en el público femenino.