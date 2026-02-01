Las estrellas brillan en la alfombra roja de los Grammy 2026 con looks que marcan tendencia

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 se convirtió en un desfile de moda y estilo en Los Ángeles, donde las grandes figuras de la música no solo llegaron por los galardones sino también para impresionar con sus atuendos antes de la ceremonia central. Este año, los Grammys red carpet también reunió a figuras internacionales y nombres populares como Justin Bieber, Bad Bunny, Billie Eilish y más, en una alfombra que fue seguida minuto a minuto por medios de todo el mundo por la calidad de los outfits y la presencia de estrellas que definirán tendencias para la temporada 2026. Desde elegancia sofisticada hasta apuestas vanguardistas, la moda en la alfombra de los Grammy volvió a demostrar que la música y el estilo convergen en una noche que celebra la cultura pop en su máxima expresión.