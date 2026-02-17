PUBLICIDAD

Espectáculos

Música y palabra para celebrar 

Artistas se unen en una propuesta que entrelaza música, narración, danza y canto dedicada a la identidad provincial, el viernes, en la Casa de la Cultura.
Miércoles, 18 de febrero de 2026 01:37
Este viernes, las 21, la Casa de la Cultura será escenario del recital "El canto, la pluma y la memoria", propuesta artística que recorre la literatura musical de Salta a través de un diálogo sensible entre la música y la palabra.

Contará con el piano de Pachula Botelli y la narración de Guido Núñez, quienes conducirán al público por un itinerario emotivo que recupera obras, autores y momentos fundamentales del cancionero. Como invitados participarán Rodrigo Cocha, Jorge Salim y Daniel Damico, integrantes de Barba y Ají, sumando sus voces y matices a este homenaje. La danza estará a cargo de Ivana Villada.

El repertorio evocará la obra y el legado de Patricio Giménez, el Cuchi Leguizamón, Julio Espinoza, Kuqui Herrán, Marta Shuarz, Sara San Martín de Dávalos, Magui Coll, Melania Pérez, Coco Botelli, Jesús Ramón Vera y Hugo Alarcón.

Desde la organización señalaron que el recital busca honrar la memoria colectiva y reafirmar el valor de la literatura musical como expresión viva de la cultura salteña, proponiendo un encuentro íntimo y profundo con la palabra y el sonido.

Las entradas generales tienen un valor de 10.000 pesos y podrán adquirirse para disfrutar de esta propuesta artística en la boletería de la Casa de la Cultura, Caseros 460.

