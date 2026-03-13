Rubén Pérez, el notable autor salteño que mantiene vigencia en el cancionero popular

Rubén Pérez, autor de "Mi taleñita", presentará su espectáculo esta noche en el centro cultural y artístico Figueroa Reyes (Martina Silva de Gurruchaga 78), a partir de las 22 horas. La velada contará en la apertura con Manolo García, quien se presentará en calidad de solista; es integrante del prestigioso Trío Azul, junto a Lalo González y Oscar Juárez.

La zamba "Mi taleñita" nació del creador y se hizo carne en el sentir popular. La creó Rubén Pérez pero ha dejado de pertenecerle porque es del pueblo. Allá por el año 1972, Las Voces de Orán la presentaron en Cosquín, desde entonces no hay encuentro folclórico en que no se la cante. Esta fue la obra cumbre del mencionado compositor, quien supo del reconocimiento popular tanto en nuestro país como en España, Italia y Francia. El autor llevó su canto a esos países.

"Para mi siempre representa un placer cantarle a mi gente, y lógicamente las obras que fui creando con el correr de los años. Seguramente compartiremos con amigos arriba del escenario, es una costumbre en el centro cultural Figueroa Reyes, la bohemia nunca se alejará del lugar", resaltó Pérez.

Cuando era adolescente

"Rubén escribió La taleñita cuando tenía 14 años. No menos trascendentes son sus creaciones con Daniel Toro (El cielo de la baguala, y Algo para un bandoneón), la zamba 'Pal Pedro Díaz, el gato Esperando el carnaval. Varias de sus obras las escribió en España, como el vals Adiós a las penas. También compuso con el Tono Vaca. Tengo el privilegio de haber compartido con él la zamba La penosa. Además, se sumó en mi disco con glosas poéticas", comentó el solista Daniel Ceballos.

Pérez volvió a encontrar el amor cerca de las aguas del famoso Peñón de Gibraltar (España) y allí testimonió esas vivencias con un vals al que llamó "Adiós a las penas". Fue por ese entonces que lograron concretar, junto a su musa inspiradora Chus Feteira (poetiza española), un libro de poemas al que llamaron Poemas Transoceánicos, editado por el Instituto Cultural Andino.

Ceballos también se refirió a la creación La taleñita, donde Pérez encontró respuesta en numerosos artistas que grabaron la mencionada obra. "Se enciende de coplas la quietud añosa de El Tala, los surcos poblados de olvidos vislumbran el atardecer y es allí cuando su luna enamorada se deja cortejar por el poeta y su zamba; justamente en ella le habla del amor a una muchacha suplicándole "no vuelvas recuerdos que es muy penoso, que es muy penoso..." entonces la canción se alza en vuelos de palomas para nombrar a una niña donosa: La taleñita... joven mujer que sin quererlo captó la magia inspirada del soñador".

Le da nombre a una calle

La zamba alcanzó tal repercusión que un pasaje del barrio Limache lleva su nombre. Al consultarle sobre el tema a Rubén, él agradeció a su amiga Macaria Choque, autora del proyecto que homenajea al cancionero popular salteño, sus autores y compositores a través de la imposición de sus nombres, en un barrio de Salta Capital.

Este proyecto estaba aprobado hace muchos años en el Concejo Deliberante de la municipalidad capitalina y gracias a las intervención del abogado Santiago Albarracín Escribas, nieto del recordado periodista Luis Escribas, e hijo de Farah Escribas, se logró sacarlo a luz.

Rubén señala estar gustoso de ver el nombre de su humilde zamba, en homenaje a la mujer de su pueblo, El Tala, Salta.

Siempre pensó que alguien tenía que rendir tributo a las mujeres de ese tranquilo lugar, donde la belleza está presente en todo, en el paisaje, en su gente y, en especial, en esa juventud que llena de vida a la naturaleza. Así fue que, sin proponérselo, mientras hacía sus prácticas de guitarra, una tarde cualquiera, nacían los primeros acordes de lo que sería esta zamba.

Rubén, hoy 77 años, cuando tenía 22 la vida lo llevó a Orán donde trabajó como cartero. Allí participó en un concurso de canto, que organizó Radio Orán, en 1970, donde obtuvo el primer premio. Eso le valió, además, que lo conocieran como "El carterito cantor". Allí, conoció a tres jóvenes que, luego, se convertirían en Las Voces de Orán.