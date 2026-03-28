"Noche de Cancionistas" se cristalizará en el Museo del Instrumento

El jueves 2 de abril a las 21.30, el Museo del Instrumento (Vicente López 359) será escenario de "Noche de Cancionistas", un encuentro que reunirá a tres propuestas autorales del Noa y la región: Dani Zunino, Abuelo Mono y Martín García, en una velada dedicada a la canción, la poesía y la música de raíz contemporánea.

La propuesta invita a realizar un recorrido musical a través de canciones originales que atraviesan paisajes, historias y sonoridades diversas, combinando lo acústico y lo electrónico, la canción de raíz y la exploración sonora actual. El concierto contará además con invitados especiales y estará enfocado en la canción de autor como eje artístico de la noche.

Sobre los artistas

Dani Zunino es cantautora, intérprete y multiinstrumentista salteña. Se formó en guitarra y contrabajo en la Escuela de Música "José Lo Giúdice" y participó en ensambles, festivales de jazz y diversos proyectos musicales. Integró formaciones que compartieron escenario con artistas como Pedro Aznar y participó del Festival Nacional e Internacional de Jazz Salta. Actualmente se presenta como solista con canciones propias con influencias folclóricas y de distintas culturas, y se encuentra trabajando en su primer EP.

Abuelo Mono es un proyecto musical integrado por Franco Hongn y Leonardo Sosa Fernández, activo desde 2014, que fusiona reggae, funk, electrónica y folclore. Su propuesta combina canciones de autoría propia con una estética sonora que mezcla instrumentos acústicos y electrónicos, generando un clima musical contemporáneo y ecléctico.

Desde Tucumán

Martín García es un destacado y reconocido músico y autor tucumano con trayectoria en la escena musical argentina y latinoamericana. Editó los discos Canciones para amansar fantasmas (2015), Martín García en vivo (2017), Mutar (2019) y 15 Seis (2022), y ha realizado giras por Argentina, Uruguay y España. Además, produce el "Molle Encuentro de Canciones", un espacio dedicado a la canción de autor latinoamericana, donde la obra y la palabra ocupan un lugar central en la escena musical.

Entradas: anticipadas: $12.000 (hasta el 2 de abril), en puerta solo con reservas ancitipadas. Transferencia al alias: tierra.entonada.roja. Titular: Leonardo Sosa. Enviar comprobante con nombre y DNI al: 387 6848430.