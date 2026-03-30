Cachi: arte, identidad y saberes ancestrales se fusionan en la muestra “enhebrando y habitando”

La Casa de la Cultura de Cachi abrirá sus puertas este miércoles 1 de abril para una propuesta que pone en primer plano la identidad y los saberes de los Valles Calchaquíes. Bajo el nombre “Enhebrando y habitando”, la muestra reúne a cinco creadores locales que invitan a recorrer un camino donde el arte y el oficio se entrelazan en una experiencia colectiva.

La exposición se construye a partir de una lógica de creación compartida. La obra de la artista plástica Mabel Rodó funciona como punto de partida y matriz visual. Desde allí, su universo de formas, colores y abstracciones abre el juego para que otros lenguajes se sumen y transformen esa esencia en nuevas materialidades.

En ese recorrido, Amada Carina Ochoa Amador aporta el hilado como gesto inicial, donde el vellón se convierte en hilo y memoria. A su vez, Hilda Corimayo traduce la paleta pictórica en tintes naturales, utilizando recursos del monte para recrear colores que remiten al paisaje y la cultura local.

La propuesta se completa con el trabajo de Adriana Arias Colque, quien transforma esas fibras en tejido, otorgando volumen y textura a la obra, y de Olmedo Pastrana, que desde el telar construye estructuras donde la geometría y el color dialogan con la tradición y el entorno. Así, la imagen pictórica inicial se convierte en una pieza tangible que puede ser recorrida desde lo visual y lo sensorial.

“Somos cinco creadores que hemos decidido cruzar nuestros caminos. En este espacio, la jerarquía individual desaparece para dar paso al diálogo”, expresaron los artistas, al destacar el valor del trabajo colectivo y el intercambio de saberes. En esa línea, la muestra también se presenta como un homenaje a la cultura del trabajo, la paciencia del tejido, los secretos de los tintes naturales y la memoria de los antepasados.

“Enhebrando y habitando” propone no solo una exhibición, sino una experiencia que conecta arte contemporáneo con prácticas ancestrales, en un cruce donde el territorio, la naturaleza y la identidad se vuelven protagonistas.

La inauguración será el miércoles 1 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Cachi. La entrada es libre y gratuita, y está destinada tanto a residentes como a visitantes que deseen acercarse a una propuesta artística con fuerte raíz local.