Murciélago con rabia: aclaran que el caso fue detectado en barrio Grand Bourg y no en San Lorenzo

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica, a través del Programa de Zoonosis, realizó una actualización respecto al reciente caso de rabia detectado en un murciélago (Lasiurus sp).

"Tras profundizar la investigación del Accidente Potencialmente Rábico (APR) durante el fin de semana, se determinó que el hecho no ocurrió en el municipio de San Lorenzo, como se consignó inicialmente, sino en la Ciudad de Salta", informó el coordinador de Epidemiología, Francisco García Campos.

El funcionario, indicó que la información inicial se debió a que el familiar que entregó el espécimen para su análisis en el Programa de Zoonosis registró su domicilio particular en el municipio de San Lorenzo. "Sin embargo, la investigación epidemiológica que realizamos durante el sábado y domingo, confirmó que el evento sucedió el pasado 17 de marzo, alrededor de las 10:20 AM, en las inmediaciones de un local gastronómico en el barrio Grand Bourg (Salta Capital)", señaló García Campos.

En dicho lugar, una persona fue sorprendida por el animal, sufriendo un arañazo y raspón en los miembros superiores. Tras ser asistida inicialmente por un profesional veterinario en el sitio, fue derivada al Hospital Señor del Milagro, donde recibió el protocolo y tratamiento antirrábico correspondiente.

Seguimiento internacional

Debido a que el paciente debió viajar al exterior tras el incidente, la Dirección General de Coordinación Epidemiológica dio aviso al Centro Nacional de Enlace (CNE).

Este organismo coordina actualmente con las autoridades sanitarias del país donde se encuentra el paciente para garantizar la continuidad y finalización del tratamiento. Al día de la fecha, se informa que la persona se encuentra en buen estado de salud.

Acciones de bloqueo y prevención

Dado que el sitio del hallazgo (Grand Bourg) es una zona de alto tránsito recreativo y deportivo, y considerando que los límites geográficos no restringen el desplazamiento de la fauna aérea, el Ministerio de Salud Pública dispone:

* Ampliación del anillo sanitario: Se refuerzan las campañas de vacunación tanto en Salta Capital como en San Lorenzo.

*Se solicita a las sociedades protectoras de animales colaborar en la identificación y vacunación de animales en situación de calle.

* Vigilancia activa: Se pide a la población notificar de inmediato al Ministerio de Salud o al Programa de Zoonosis ante la presencia de murciélagos con comportamiento errático (vuelo diurno, caída al suelo) o el hallazgo de animales domésticos muertos en la vía pública.

Importante: Ante cualquier hallazgo o consulta, comunicarse con el Programa de Zoonosis (Av. Belgrano 1349) o al 4215918.

Campaña de Vacunación extraordinaria

A partir de este lunes 30 de marzo, se pondrá en marcha un operativo intensivo de vacunación antirrábica para perros y gatos en las zonas de influencia del foco detectado y barrios colindantes de Salta Capital y San Lorenzo.

Se recuerda a los propietarios que la vacunación es la única herramienta efectiva para prevenir el salto de la enfermedad de la fauna silvestre a los animales domésticos y, por consiguiente, al ser humano.